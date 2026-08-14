ट्रेनच्या शेवटच्या डब्यावर ‘X’ का लिहिलेलं असतं? ९९ टक्के लोकांना माहीतच नाही

Yashwant Kshirsagar

शेवटच्या डब्यावर मोठी खूण

ट्रेनच्या शेवटच्या डब्यावर मोठ्या अक्षरात ‘X’ ही खूण असते. ही खूण बहुतेक प्रवाशांच्या नजरेत पडते, पण तिचा खरा अर्थ फार थोड्या लोकांना माहिती आहे.

Train Last Coach X Mark

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रेल्वे मंत्रालयाचे स्पष्टीकरण

रेल्वे मंत्रालयाने अलीकडेच ट्विटरवर एक ट्विट करून या खुणेचा अर्थ स्पष्ट केला. या पोस्टला ४,००० हून अधिक लाईक्स मिळाले आहेत.

Train Last Coach X Mark

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‘X’ म्हणजे काय?

‘X’ ही खूण दर्शवते की ट्रेन आपल्या सर्व डब्यांसह रवाना झाली आहे आणि कोणताही डबा मागे राहिलेला नाही.

Train Last Coach X Mark

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रेल्वे अधिकाऱ्यांसाठी संकेत

ही खूण रेल्वे अधिकाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा संकेत आहे. त्यामुळे त्यांना समजते की संपूर्ण ट्रेन पुढे निघून गेली आहे.

Train Last Coach X Mark

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“The X Factor”

मंत्रालयाने ट्विटमध्ये “The X Factor” असे शीर्षक दिले होते. त्यात स्पष्ट केले आहे की ‘X’ म्हणजे ट्रेनचा शेवटचा डबा.

Train Last Coach X Mark

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रेडियम-आधारित खूण

ही खूण रेडियम-आधारित पदार्थापासून बनवलेली असते. त्यामुळे ती अंधारातही स्पष्ट दिसते.

Train Last Coach X Mark

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सुरक्षिततेचा उपाय

सिग्नल यंत्रणेत बिघाड झाल्यास इतर गाड्यांशी होणारी धडक टाळण्यासाठी ही ‘X’ खूण उपयोगी पडते.

Train Last Coach X Mark

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esakal

‘X’ नसल्यास आणीबाणी

जर शेवटच्या डब्यावर ‘X’ ची खूण नसेल, तर स्टेशनवरील कर्मचारी त्या परिस्थितीकडे आणीबाणीची स्थिती म्हणून पाहतात.

Train Last Coach X Mark

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esakal

‘LV’ खूण काय सांगते?

शेवटच्या डब्यावर कधीकधी ‘LV’ अशी खूणही दिसते. याचा अर्थ “Last Vehicle” (शेवटचे वाहन) असा होतो.

Train Last Coach X Mark

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esakal

प्रवाशांसाठी उपयुक्त माहिती

ट्रेन प्रवास करताना अशा खुणांकडे लक्ष देणे उपयुक्त आहे. यामुळे रेल्वेच्या सुरक्षिततेच्या व्यवस्थेबद्दल प्रवाशांची जागरूकता वाढते.

Train Last Coach X Mark

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esakal

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