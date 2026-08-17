Shravan Green Bangles : श्रावणात हिरव्या बांगड्या घालण्यामागे दडलंय 'हे' धार्मिक रहस्य; महादेवाची कृपा अन् सौभाग्याशी काय आहे थेट कनेक्शन?

बाळकृष्ण मधाळे

हिंदू धर्मात 'श्रावण' अत्यंत पवित्र

श्रावण महिना हिंदू धर्मात अत्यंत पवित्र मानला जातो. पावसाळ्यात सर्वत्र हिरवाई आणि नवचैतन्य निर्माण होत असल्याने या काळात महिला हिरव्या बांगड्या घालतात आणि हातावर मेहंदी काढतात. या परंपरेमागे धार्मिक श्रद्धा, सांस्कृतिक वारसा आणि निसर्गाशी असलेले नाते दडलेले आहे.

Why are green bangles worn during Shravan

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esakal

भगवान शिव आणि देवी पार्वतीशी संबंध

श्रावण महिना भगवान शिव आणि देवी पार्वती यांना समर्पित मानला जातो. या काळात महिला पूजा, उपवास आणि धार्मिक विधी करतात. हिरवा रंग निसर्ग, समृद्धी आणि नवजीवनाचे प्रतीक मानला जात असल्याने हिरव्या बांगड्यांना विशेष महत्त्व आहे.

Why are green bangles worn during Shravan

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esakal

अखंड सौभाग्याचे प्रतीक

विवाहित महिला पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी, सुखी संसारासाठी आणि कुटुंबाच्या समृद्धीसाठी हिरव्या बांगड्या परिधान करतात. महाराष्ट्रासह अनेक भागांत ही परंपरा विशेष श्रद्धेने पाळली जाते.

Why are green bangles worn during Shravan

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esakal

मेहंदीचे शुभ महत्त्व

श्रावणातील मंगळागौर, पूजा आणि सण-उत्सवांमध्ये हातावर मेहंदी काढण्याची परंपरा आहे. मेहंदीला शुभता, सौंदर्य आणि आनंदाचे प्रतीक मानले जाते. मेहंदीचा गडद रंग प्रेम आणि वैवाहिक सौख्याशी जोडण्याची प्रथा ही लोकपरंपरेचा भाग आहे.

Why are green bangles worn during Shravan

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esakal

निसर्गाशी जोडलेले नाते

श्रावणात पावसामुळे धरती हिरवीगार होते. हिरव्या बांगड्या, साड्या आणि इतर हिरव्या वस्तूंचा वापर हा निसर्गातील नवचैतन्य आणि समृद्धीशी एकरूप होण्याचे प्रतीक मानला जातो.

Why are green bangles worn during Shravan

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esakal

हिरव्या रंगाचे मानसिक महत्त्व

हिरवा रंग निसर्गाशी संबंधित असल्याने तो ताजेपणा, शांतता आणि प्रसन्नतेची अनुभूती देतो. त्यामुळे धार्मिक श्रद्धेसोबतच हा रंग मनाला आनंदी आणि उत्साही ठेवणारा मानला जातो.

Why are green bangles worn during Shravan

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esakal

मेहंदी वापरताना घ्या काळजी

नैसर्गिक मेहंदी पारंपरिक पद्धतीने वापरली जाते. मात्र, बाजारातील रासायनिक मेहंदीमुळे काहींना त्वचेची अॅलर्जी किंवा इतर त्रास होऊ शकतात. त्यामुळे शक्यतो शुद्ध आणि रसायनमुक्त मेहंदीचा वापर करावा.

Why are green bangles worn during Shravan

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esakal

बांगड्यांचा किणकिणाट आणि उत्सवाचा आनंद

काचेच्या बांगड्यांचा नाद भारतीय संस्कृतीत मंगल आणि आनंददायी मानला जातो. श्रावणातील सण-उत्सव आणि धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये बांगड्यांचा किणकिणाट उत्साहात अधिक भर घालतो.

Why are green bangles worn during Shravan

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esakal

श्रद्धा, परंपरा आणि निसर्गाचा संगम

श्रावणात हिरव्या बांगड्या घालणे आणि मेहंदी लावणे हा केवळ शृंगार नसून श्रद्धा, वैवाहिक सौख्य, सांस्कृतिक परंपरा आणि निसर्गाशी असलेल्या नात्याचा सुंदर उत्सव आहे. त्यामुळे आजही ही परंपरा महिलांमध्ये मोठ्या उत्साहाने जपली जाते.

Why are green bangles worn during Shravan

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esakal

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pumpkin for evil eye protection at home

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