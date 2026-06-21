शेगावातून निघाली श्री गजानन महाराजांची पालखी; दर्शनाची ही संधी चुकवू नका, एक क्लिक करा...

Sandip Kapde
श्री संत गजानन महाराजांची पालखी रविवारी (ता. २१) सकाळी ७ वाजता शेगाव येथील मंदिरातून पंढरपूरकडे प्रस्थान करणार आहे.
Shri Sant Gajanan Maharaj Palkhi Begins Sacred Journey to Pandharpur
esakal
यंदा श्रींच्या पायी पालखी वारीचे सलग ५७ वे वर्ष असून ही परंपरा भक्तिभावाने जपली जात आहे.
Shri Sant Gajanan Maharaj Palkhi Begins Sacred Journey to Pandharpur
esakal
या पालखी सोहळ्यात ७०० हून अधिक वारकरी टाळ-मृदंगाच्या गजरात सहभागी होणार आहेत.
Shri Sant Gajanan Maharaj Palkhi Begins Sacred Journey to Pandharpur
esakal
पालखीसोबत रथ, अश्व, मेणा, ट्रक, पाण्याचे टँकर, वैद्यकीय वाहन आणि अन्य आवश्यक लवाजमा असेल.
Shri Sant Gajanan Maharaj Palkhi Begins Sacred Journey to Pandharpur
esakal
'जय हरी विठ्ठल', 'जय गजानन' आणि 'गण गण गणात बोते' या नामघोषात वारकरी पंढरीची वाट चालतील.
Shri Sant Gajanan Maharaj Palkhi Begins Sacred Journey to Pandharpur
esakal
शेगावहून निघाल्यानंतर २१ जून रोजी दुपारी पालखी श्री क्षेत्र नागझरी येथील श्री संत गोमाजी महाराज संस्थानात पोहोचेल.
Shri Sant Gajanan Maharaj Palkhi Begins Sacred Journey to Pandharpur
esakal
२१ जून रोजी महाप्रसादानंतर पालखीचा पहिला रात्रीचा मुक्काम अकोला जिल्ह्यातील पारस येथे असेल.
Shri Sant Gajanan Maharaj Palkhi Begins Sacred Journey to Pandharpur
esakal
पुढील टप्प्यात पालखी गायगाव, भौरद आणि अकोला येथे नियोजित मुक्काम करत पुढे मार्गक्रमण करणार आहे.
Shri Sant Gajanan Maharaj Palkhi Begins Sacred Journey to Pandharpur
esakal
नियोजित मार्गाने प्रवास पूर्ण करून २३ जुलै रोजी श्री संत गजानन महाराजांची पालखी श्री क्षेत्र पंढरपूर येथे पोहोचणार आहे.
Shri Sant Gajanan Maharaj Palkhi Begins Sacred Journey to Pandharpur
esakal
आषाढी एकादशी महोत्सवानंतर २८ जुलैनंतर पालखीचा परतीचा प्रवास शेगावच्या दिशेने सुरू होईल.
Shri Sant Gajanan Maharaj Palkhi Begins Sacred Journey to Pandharpur
esakal
खामगाव मुक्कामानंतर १९ ऑगस्ट रोजी श्री संत गजानन महाराजांची पालखी पुन्हा संतनगरी शेगाव येथे दाखल होईल.
Shri Sant Gajanan Maharaj Palkhi Begins Sacred Journey to Pandharpur
esakal