श्री स्वामी समर्थ महाराजांना आवडणारे खाद्यपदार्थ कोणते?

Sandip Kapde

महाराष्ट्र

श्री स्वामी समर्थ महाराजांचा जन्म अंदाजे १२७५ मध्ये झाला. त्यांना गाणगापूरचे 'नृसिंह सरस्वती', 'चंचल भारती' आणि 'दिगंबर स्वामी' अशीही ओळख आहे.

favorite foods of Shri Swami Samarth Maharaj | esakal

जन्म

श्री स्वामी समर्थ महाराजांचा जन्म पंजाब राज्यातील हस्तिनापूर येथे झाला आहे.

favorite foods of Shri Swami Samarth Maharaj | esakal

कालावधी

श्री स्वामी समर्थ महाराजांचा जन्म पंजाबच्या हस्तिनापूर येथे झाला होता. त्यांनी अनेक ठिकाणी प्रवास करून 1854 ते 30 एप्रिल 1878 या 24 वर्षांत अक्कलकोट येथे वास्तव्य केले आणि सुमारे 600 वर्षांचे आयुष्य पूर्ण करून महासमाधी घेतली.

favorite foods of Shri Swami Samarth Maharaj | esakal

पंजाब

श्री स्वामी समर्थ महाराजांचा जन्म पंजाब राज्यातील हस्तिनापूर येथे झाला.

favorite foods of Shri Swami Samarth Maharaj | esakal

वटवृक्ष

छेली या गावी वटवृक्षाखाली धरणी दुभंगून ८ वर्षाच्या तेजस्वी बालमूर्तीच्या रुपात ते प्रकट झाले.

favorite foods of Shri Swami Samarth Maharaj | esakal

जीवन प्रवास

त्यानंतर त्यांचा जीवन प्रवास चालू झाला.

favorite foods of Shri Swami Samarth Maharaj | esakal

कार्यकाळ

श्री स्वामी समर्थ यांचा कार्यकाळ जन्मापासून ते समाधिपर्यंत आपल्याला जे स्वामीसुत होते त्यांच्या अभंगातून वाचावयास मिळतो.

favorite foods of Shri Swami Samarth Maharaj | esakal

लीला

तसेच एवढ्या वर्षानंतर आजदेखील श्री स्वामी समर्थ महाराज दृश्यअदृश्यरूपात भक्तांना आपली लीला दाखवत असतात.

favorite foods of Shri Swami Samarth Maharaj | esakal

भक्त

स्वामी समर्थ महाराजांचे महाराष्ट्रात नाहीत तर संपूर्ण जगात भक्त आहेत.

favorite foods of Shri Swami Samarth Maharaj | esakal

श्री स्वामी समर्थ

तुम्हाला माहिती आहे का? श्री स्वामी समर्थ महाराजांचे आवडीचे पदार्थ कुठले?

favorite foods of Shri Swami Samarth Maharaj | esakal

नैवद्य

नैवद्य म्हणून स्वामी समर्थ महाराजांना कोणता पदार्थ देण्यात येतो?

favorite foods of Shri Swami Samarth Maharaj | esakal

मूग डाळ

मूग डाळ आणि तांदूळ याची खिचड़ी आणि विडा, हे स्वामी समर्थ महाराजांच्या आवडीचे पदार्थ आहेत.

favorite foods of Shri Swami Samarth Maharaj | esakal

स्वामी समर्थ

स्वामी समर्थांच्या अनेक मंदिरात गुरुवारी गेले तर मुगडाळ खिचडीचा प्रसाद असतो. 

favorite foods of Shri Swami Samarth Maharaj | esakal

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात मिरची नव्हती, मग जेवणात काय झणझणीत वापरत होते?

Spices Used in Shivaji Maharaj’s Era Before Chilies | esakal
येथे क्लिक करा