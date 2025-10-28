पेशव्यांची जन्मभूमी असणाऱ्या श्रीवर्धनला भेट देताय? मग या 5 ठिकाणांना नक्की भेट द्या!

Aarti Badade
श्रीवर्धन हे रायगड जिल्ह्यातील एक सुंदर निसर्गरम्य ठिकाण आहे.
हे ठिकाण पेशवेकालीन बाळाजी विश्वनाथ यांचे जन्मस्थान आहे.
श्रीवर्धन बीच येथे तुम्हाला शांत, सुंदर आणि स्वच्छ वातावरण अनुभवता येईल.
श्रीवर्धनजवळच असलेले हरिहरेश्वर बीच हे देखील एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थळ आहे.
येथे कालभैरव मंदिर आणि कुष्मेश्वर मंदिर आहे.
कोकण किनारपट्टीवर असलेले श्रीवर्धन पर्यटकांचे मुख्य आकर्षण आहे.
प्री-वेडिंग शूट किंवा पिकनिकसाठी हे भन्नाट लोकेशन आहे.
मुंबई आणि पुण्याहून श्रीवर्धनला जाण्यासाठी बस आणि खाजगी वाहने उपलब्ध आहेत.
