Smriti Mandhana Wedding : स्मृती मानधनाच्या लग्नात श्रीयांका पाटील आणि जेमीचे नखरे फोटो पाहून म्हणाल... लग्न कोणाचं?

Sandeep Shirguppe
भारतीय महिला संघाची उपकर्णधार आणि सांगलीची कन्या श्रुती मानधनाचा विवाह सोहळा सांगलीमध्ये संपन्न होतोय.
विवाह सोहळ्याच्या ठिकाणी रात्री शादी प्रिमियर लीग पार पडली आहे.
सांगलीतील मानधना फार्म हाऊसमध्ये श्रुती, पलाशसह महिला खेळाडू आणि पाहुण्यांनी क्रिकेट सामन्याच्या खेळण्याचा आनंद घेतला.
भारतीय महिला क्रिकेट संघातील अनेक खेळाडूंनी सहभाग नोंदवला आहे.
स्मृती मानधनाच्या लग्न सोहळ्यात सर्वाधिक मनोरंजन करणाऱ्या श्रीयांका पाटील आणि जेमी रॉड्रिग्ज यांनी फोटो शेअर केले आहेत.
हळदी समारंभात श्रीयांका पाटील आणि जेमी नटून आल्याने कार्यक्रमातील या दोघी खास आकर्षण ठरत होत्या.
रात्री उशिरापर्यंत दोन्ही कुटुंब, महिला खेळाडू आणि दोन्ही कडच्या मंडळींनी क्रिकेट खेळण्याचा आनंद लुटलेला आहे.
आता उद्या संध्याकाळी श्रुती आणि पलाशच्या विवाह सोहळा संपन्न होणार आहे.
