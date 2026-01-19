IND vs NZ वनडे मालिकेनंतर शुभमन गिल विरुद्ध रवींद्र जडेजा एकमेकांविरुद्ध उभे ठाकणार?

Pranali Kodre
न्यूझीलंडविरुद्धची वनडे मालिका नुकतीच रविवारी (१८ जानेवारी) संपली आहे. यानंतर आता २१ जानेवारीपासून टी२० मालिकेला सुरूवात होणार आहे.
पण वनडे मालिकेत खेळलेले अनेक खेळाडू टी२० मालिकेचा भाग नाहीत. यात रवींद्र जडेजा आणि शुभमन गिल यांचाही समावेश आहे.
त्यामुळे आता जरी ते पुढचे काही महिने भारतीय संघाच्या जर्सीत दिसणार नसले तरी काहीच दिवसात एकमेकांच्या समोर उभे ठाकलेले दिसू शकतात.
कारण अद्याप रणजी ट्ऱॉफी २०२५-२६ स्पर्धेतील साखळी फेरीतील दोन सामने आणि बाद फेरीही बाकी असल्याने ते आपापल्या राज्य संघांकडून खेळताना दिसू शकतात.
जडेजा हा सौराष्ट्रकडून, तर गिल पंजाबकडून देशांतर्गत क्रिकेट खेळतो. रणजी ट्रॉफीच्या दुसऱ्या टप्प्यात सौराष्ट्र आणि पंजाब संघ आमने-सामने येणार आहेत.
आता आयपीएल २०२६ पूर्वी हे दोघेही भारतासाठी खेळणार नसल्याने त्यांच्याकडे रणजी खेळण्याचा पर्याय आहे.
तथापि, क्रिकबझने दिलेल्या वृत्तानुसार सौराष्ट्र आणि पंजाब यांच्यात २२ जानेवारीपासून राजकोटमध्ये खेळल्या जाणाऱ्या रणजी सामन्यात रवींद्र जडेजा आणि शुभमन गिल खेळण्याची शक्यता आहे. सोमवारपर्यंत अंतिम निर्णय घेणार आहेत.
दरम्यान, गिल जर सौराष्ट्रविरुद्ध खेळला, तर हा त्याचा यंदाच्या रणजी ट्रॉफीतील पहिला सामना असेल. जडेजा यापूर्वी चालू रणजी ट्रॉफी हंगामात एक सामना खेळला होता. तो सौराष्ट्रकडून मध्यप्रदेशविरुद्ध खेळला होता.
तथापि, सौराष्ट्र आणि पंजाब यांच्यासमोरील पुढील वाटा कठीण आहेत. त्यांना बाद फेरीत प्रवेशासाठी त्यांच्या दोन्ही साखळी सामन्यांतील विजयासोबतच इतर संघांच्या निकालावरही अवलंबून रहावे लागणार आहे.
सौराष्ट्र आणि पंजाब साखळी फेरीसाठी एलिट बी गटात सामील आहेत. चौथ्या क्रमांकावर सौराष्ट्र आहे. पंजाब ६ व्या क्रमांकावर आहे.
