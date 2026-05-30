IPL 2026: शुभमन गिलचं शतक एक, पण ३ विश्वविक्रम

Pranali Kodre

गुजरात टायटन्सचा विजय

आयपीएल २०२६ स्पर्धेत २९ मे रोजी क्वालिफायर २ सामन्यात गुजरात टायटन्सने राजस्थान रॉयल्सने ७ विकेट्सने विजय मिळवत अंतिम सामन्यात प्रवेश केला.

Shubman Gill IPL Records

Sakal

शुभमन गिलचे शतक

गुजरातच्या या विजयात कर्णधार शुभमन गिलचा वाटा मोठा होता. त्याने ५३ चेंडूत १५ चौकार आणि ३ षटकारांसह १०४ धावांची शतकी खेळी केली.

गिलचे विक्रम

या शतकी खेळीदरम्यान गिलने ४ मोठे विक्रम केले.

IPL Playoff मधील सर्वात जलद शतक

शुभमन गिलने ४७ चेंडूत शतक पूर्ण केले होते. त्यामुळे तो आयपीएल प्लेऑफमध्ये सर्वात कमी चेंडूत शतक करणारा खेळाडू ठरला.

Gujarat Titans साठी जलद शतक

याशिवाय हे गुजरात टायटन्ससाठी सर्वात कमी चेंडूतील शतकही ठरले. त्याने त्याचाच २०२३ आयपीएलमधील क्वालिफायर २ सामन्यातील विक्रम मोडला. त्यावेळी मुंबई इंडियन्सविरुद्ध ४९ चेंडूत शतक केले होते.

प्लेऑफमध्ये २ शतके

आयपीएल प्लेऑफमध्ये २ शतके करणारा शुभमन गिल पहिलाच खेळाडूही ठरला आहे. त्याने IPL 2023 च्या क्वालिफायर २ सामन्यात गुजरातसाठीच खेळाडू म्हणून मुंबई इंडियन्सविरुद्ध शतक केले होते.

पहिला कर्णधार

याशिवाय शुभमन गिल आयपीएल प्लेऑफच्या इतिहासात शतक करणारा पहिलाच कर्णधार ठरला आहे.

