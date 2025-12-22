टी२० वर्ल्डकप २०२६ च्या भारतीय संघातील खेळाडूंची IPL सॅलरी किती?

टी२० वर्ल्ड कप २०२६

टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेसाठी भारतीय संघाची निवड झाली असून १५ खेळाडूंना या संघात संधी मिळाली आहे.

भारतीय संघातील खेळाडूंची IPL सॅलरी

भारताच्या संघात निवड झालेल्या १५ खेळाडूंची आयपीएल २०२६ साली किती सॅलरी आहे, हे जाणून घेऊ.

सूर्यकुमार यादव (कर्णधार)

सूर्यकुमार यादवला मुंबई इंडियन्सने १६.३५ कोटी रुपयांमध्ये कायम केले आहे.

अक्षर पटेल (उपकर्णधार)

दिल्ली कॅपिटल्सचा अक्षर पटेल कर्णधार असून त्याला १६.५० कोटी रुपये दिले जाणार आहेत.

संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक)

चेन्नई सुपर किंग्सने त्याला ट्रेडमधून संघात घेतले असून त्याच्यासाठी १८ कोटी रुपये मोजले आहेत.

अभिषेक शर्मा

सलामीवीर अभिषेक शर्माला सनरायझर्स हैदराबादने १४ कोटी रुपयांमध्ये कायम केले आहे.

तिलक वर्मा

मुंबई इंडियन्सने तिलक वर्माला ८ कोटींमध्ये कायम केले आहे.

हार्दिक पांड्या

अष्टपैलू हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार असून त्याला १६.३५ कोटींमध्ये संघात कायम करण्यात आले आहे.

इशान किशन (यष्टीरक्षक)

इशान किशन याला सनरायझर्स हैदराबादने ११.२५ कोटी रुपयांना संघात कायम केले आहे.

शिवम दुबे

अष्टपैलू शिवम दुबेला चेन्नई सुपर किंग्सने १२ कोटी रुपयांमध्ये संघात कायम केले आहे.

वॉशिंग्टन सुंदर

अष्टपैलू वॉशिंग्टन सुंदरला गुजरात टायटन्स ३.२० कोटी रुपये देतात.

हर्षित राणा

कोलकाता नाईट रायडर्सने हर्षित राणाला ४ कोटी रुपयांमध्ये कायम केले आहे.

जसप्रीत बुमराह

मुंबई इंडियन्सने जसप्रीत बुमराहला १८ कोटींमध्ये संघात कायम केले आहे.

वरुण चक्रवर्ती

कोलकाता नाईट रायडर्सने वरुण चक्रवर्तीला १२ कोटी रुपयांमध्ये संघात कायम केले आहे.

अर्शदीप सिंग

अर्शदीप सिंगला पंजाब किंग्सने १८ कोटी रुपयांमध्ये संघात कायम केले आहे.

रिंकु सिंग

रिंकु सिंगला कोलकाता नाईट रायडर्सने १३ कोटी रुपयांमध्ये संघात कायम केले आहे.

