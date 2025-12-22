टी२० वर्ल्डकप २०२६ च्या भारतीय संघातील खेळाडूंची IPL सॅलरी किती?

Pranali Kodre
टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेसाठी भारतीय संघाची निवड झाली असून १५ खेळाडूंना या संघात संधी मिळाली आहे.
Sakal
भारताच्या संघात निवड झालेल्या १५ खेळाडूंची आयपीएल २०२६ साली किती सॅलरी आहे, हे जाणून घेऊ.
Sakal
सूर्यकुमार यादवला मुंबई इंडियन्सने १६.३५ कोटी रुपयांमध्ये कायम केले आहे.
Suryakumar Yadav
Sakal
दिल्ली कॅपिटल्सचा अक्षर पटेल कर्णधार असून त्याला १६.५० कोटी रुपये दिले जाणार आहेत.
Axar Patel
Sakal
चेन्नई सुपर किंग्सने त्याला ट्रेडमधून संघात घेतले असून त्याच्यासाठी १८ कोटी रुपये मोजले आहेत.
Sanju Samson
Sakal
सलामीवीर अभिषेक शर्माला सनरायझर्स हैदराबादने १४ कोटी रुपयांमध्ये कायम केले आहे.
Abhishek Sharma
Sakal
मुंबई इंडियन्सने तिलक वर्माला ८ कोटींमध्ये कायम केले आहे.
Tilak Varma
Sakal
अष्टपैलू हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार असून त्याला १६.३५ कोटींमध्ये संघात कायम करण्यात आले आहे.
Hardik Pandya
Sakal
इशान किशन याला सनरायझर्स हैदराबादने ११.२५ कोटी रुपयांना संघात कायम केले आहे.
Ishan Kishan
Sakal
अष्टपैलू शिवम दुबेला चेन्नई सुपर किंग्सने १२ कोटी रुपयांमध्ये संघात कायम केले आहे.
Shivam Dube
Sakal
अष्टपैलू वॉशिंग्टन सुंदरला गुजरात टायटन्स ३.२० कोटी रुपये देतात.
Washington Sundar
Sakal
कोलकाता नाईट रायडर्सने हर्षित राणाला ४ कोटी रुपयांमध्ये कायम केले आहे.
Harshit Rana
Sakal
मुंबई इंडियन्सने जसप्रीत बुमराहला १८ कोटींमध्ये संघात कायम केले आहे.
Jasprit Bumrah
Sakal
कोलकाता नाईट रायडर्सने वरुण चक्रवर्तीला १२ कोटी रुपयांमध्ये संघात कायम केले आहे.
Varun Chakravarthy
Sakal
अर्शदीप सिंगला पंजाब किंग्सने १८ कोटी रुपयांमध्ये संघात कायम केले आहे.
Arshdeep Singh
Sakal
रिंकु सिंगला कोलकाता नाईट रायडर्सने १३ कोटी रुपयांमध्ये संघात कायम केले आहे.
Rinku Singh
Sakal
Sakal