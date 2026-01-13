शुभमन गिलने CSK सर्फराज खानला गिफ्ट दिलेल्या महागड्या घड्याळाची किंमत किती?

Pranali Kodre
शुभमन गिल सध्या ११ ते १८ जानेवारीदरम्यान सुरू असलेल्या न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेत भारतीय संघाचे नेतृत्व करत आहे.
याचदरम्यान त्याने मुंबईकडून देशांतर्गत क्रिकेट खेळणाऱ्या सर्फराज खान याला महागडं घड्याळ गिफ्ट म्हणून दिले आहे.
सर्फराजने हे घड्याळ हातात घातल्याचा फोटो सोशल मीडियावर शेअर करत शुभमन गिलचे आभार मानले आहेत.
हे घड्याळ Casio G-Shock GMW-B5000GD-9 या ब्रँडचे असल्याचे समजत आहे.
Casio च्या अधिकृत वेबसाईटनुसार या घड्याळाची किंमत ४९,९९५ आहे.
दरम्यान, सर्फराज खान नुकताच विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेत खेळला असून त्याने ५ डावात १ शतक आणि २ अर्धशतकांसह ३०३ धावा केल्या.
सर्फराजला आयपीएल २०२६ साठी चेन्नई सुपर किंग्सने ७५ लाखांच्या मुळ किंमतीत खरेदी केले आहे.
