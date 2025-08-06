Shubman Gill Salary: शुभमन गिलची सॅलरी किती अन् प्रत्येक मॅचसाठी त्याला किती रुपये मिळतात?

Mayur Ratnaparkhe

ग्रेड ‘ए’ मध्ये समावेश -

शुभमन गिलचा बीसीसीआयच्या २०२४-२०२५ च्या वार्षिक कराराच्या यादीत ग्रेड ‘ए’ मध्ये समावेश आहे.

वार्षिक मानधन किती? -

शुभमन गिलला बीसीसीआयकडून दरवर्षी ५ कोटी रुपये मिळतात. त्याचवेळी, प्रत्येक सामन्याचे मानधन वेगवेगळ्या फॉरमॅटसाठी वेगळे असते.

कसोटीसाठी किती मानधन? -

शुभमन गिलला एका कसोटीसाठी १५ लाख रुपये मिळतात.

वनडेसाठी किती मानधन? -

शुभमन गिलला एका एकदिवसीयसाठी सामन्यासाठी सहा लाख रुपये मिळतात

T20 सामन्यासाठी किती मानधन? -

तर एका T20 सामन्यासाठी शुभमन गिलला तीन लाख रुपये मिळतात.

गुजरात टायटन्सचा कर्णधार -

शुभमन गिल सध्या गुजरात टायटन्सचा कर्णधार आहे, त्याला आयपीएल २०२५ मध्ये १६.५ कोटी रुपये मिळालेत.

एकूण संपत्ती किती? -

२०२५ पर्यंत शुभमन गिलची एकूण संपत्ती सुमारे ३२ ते ३४ कोटी रुपये असल्याची माहिती समोर आली आहे.

कोणत्या अलीशान कार आहेत? -

शुभमन गिलकडे रेंज रोव्हर एसयूव्ही, मर्सिडीज बेंझ E350  आणि महिंद्रा थार देखील आहे, जी त्याला आनंद महिंद्रा यांनी भेट दिली होती.

