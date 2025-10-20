वनडे, कसोटी आणि टी२० मधील कर्णधार म्हणून पहिला सामना हरणारे दोन भारतीय क्रिकेटर

Pranali Kodre
पर्थला १९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी झालेल्या वनडे सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने भारतीय संघाला ७ विकेट्सने पराभूत केले.
India vs Australia
हा शुभमन गिलचा वनडे कर्णधार म्हणून पहिला सामना होता.
दरम्यान, गिल भारताच्या कसोटी संघाचाही कर्णधार आहे, तर त्याने २०२४ मध्ये झिम्बाब्वे दौऱ्यात भारताच्या टी२० संघाचेही नेतृत्व केले होते.
गिलने २० ते २४ जून २०२५ दरम्यान लीड्समध्ये भारताचे पहिल्यांदा इंग्लंडविरुद्ध कसोटीत नेतृत्व केले, ज्यात भारताला ५ विकेट्सने पराभूत व्हावे लागले होते.
त्याधी गिलने झिम्बाब्वेमध्ये २०२४ साली खेळलेल्या टी२० मालिकेतील पहिल्या सामन्यातही कर्णधार म्हणून पराभव स्वीकारला होता.
त्यामुळे गिल आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील तिन्ही प्रकारात कर्णधार म्हणून पहिला सामना पराभूत होणारा विराट कोहलीनंतरचा दुसरा भारतीय खेळाडू आहे.
विराटने डिसेंबर २०१४ मध्ये ऍडलेडला भारताच्या कसोटी संघाचे पहिल्यांदा नेतृत्व केले होते, ज्यात ऑस्ट्रेलियाने विजय मिळवला होता.
विराट २ जुलै २०१३ रोजी वनडेत कर्णधार म्हणून श्रीलंकेविरुद्ध किंग्स्टनला पहिला सामना खेळला, ज्यात भारताला १६१ धावांनी पराभव स्वीकारावा लागला होता.
२६ जानेवारी २०१७ रोजी विराटने इंग्लंडविरुद्ध कानपूरमध्ये कर्णधार म्हणून पहिला टी२० सामना खेळला, ज्यात भारतीय संघ ७ विकेट्सने पराभूत झाला होता.
