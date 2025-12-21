शुभमन गिल की अभिषेक शर्मा, कोण अधिक श्रीमंत?

Pranali Kodre

अभिषेक शर्मा आणि शुभमन गिल

अभिषेक शर्मा आणि शुभमन गिल भारतीय संघाकडून आणि पंजाब संघाकडून एकत्र खेळतात.

Shubman Gill - Abhishek Sharma

|

Sakal

लहानपणापासूनचे मित्र

हे दोघेही लहानपणापासूनचे मित्र असून वयोगटातील क्रिकेटही ते दोघे पंजाबकडून एकत्र खेळले आहेत.

Shubman Gill - Abhishek Sharma

|

Sakal

भारतीय संघात महत्त्वाचे स्थान

शुभमन गिल तर भारताच्या कसोटी आणि वनडे संघाचा कर्णधार आहे, तर अभिषेक शर्मा टी२० संघातील प्रमुख खेळाडू आहे.

Shubman Gill - Abhishek Sharma

|

Sakal

इंस्टाग्राम फॉलोवर्स

शुभमन गिलला इंस्टाग्रामवर १८.४ मिलियन फॉलोवर्स आहेत, तर अभिषेक शर्माला ७.८ मिलियन फॉलोवर्स आहेत.

Shubman Gill - Abhishek Sharma

|

Sakal

कमाईतही मोठी वाढ

दरम्यान, दोघेही आता आंतरराष्ट्रीय स्थरावर त्यांची छाप उमटवत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या कमाईतही मोठी वाढ होताना दिसत आहे. दोघांची मुख्य कमाई क्रिकेटमधून आणि जाहिरातींमधून होते.

Shubman Gill - Abhishek Sharma

|

Sakal

अभिषेक शर्माची सॅलरी

अभिषेक शर्मा बीसीसीआयच्या करारात सी श्रेणीत असल्याने १ कोटी त्याला मिळतात. तसेच आयपीएलमध्ये सनरायझर्स हैदराबादने त्याला १४ कोटींमध्ये कायम केले आहे.

Abhishek Sharma

|

Sakal

शुभमन गिलची सॅलरी

शुभमन गिल बीसीसीआयच्या करारात ए+ श्रेणीत असल्याने ७ कोटी त्याला मिळतात. आयपीएलमध्ये गुजरात टायटन्सने त्याला १६.५० कोटींमध्ये कायम केले आहे.

Shubman Gill

|

Sakal

अभिषेक शर्माची नेट वर्थ

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार अभिषेक शर्माची नेट वर्थ २०२५ पर्यंत १२ ते १८ कोटी रुपये आहे.

Abhishek Sharma

|

Sakal

शुभमन गिलची नेट वर्थ

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार शुभमन गिलची नेट वर्थ ३२ ते ३४ कोटी रुपये आहे.

Shubman Gill

|

Sakal

Messi in India: हँडशेकसाठी १ कोटी! मग मेस्सीभाऊसोबत एका फोटोची किंमत काय?

Leonel Messi Handshake and Photo price

|

Sakal

येथे क्लिक करा