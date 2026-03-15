Photo: कुलदीप यादव चढला बोहल्यावर, कोण आहे पत्नी?

Pranali Kodre

कुलदीप यादवचं लग्न

भारताचा चायनामन गोलंदाज कुलदीप यादव नुकताच लग्नबंधनात अडकला.

Kuldeep Yadav - Vanshika Chadha Marriage

|

Sakal

ठिकाण

त्याने मसूरी, उत्तराखंड येथे वंशिका चढ्ढासोबत लग्न केलं आहे.

Kuldeep Yadav - Vanshika Chadha Marriage

|

Sakal

फोटो

कुलदीप आणि वंशिका यांच्या लग्नाचे फोटोही सध्या समोर आले आहेत.

Kuldeep Yadav - Vanshika Chadha Marriage

|

Sakal

क्रिकेटपटूंची हजेरी

त्यांच्या लग्नात आजी-माजी भारतीय क्रिकेटपटू देखील उपस्थित होते, ज्याच युजवेंद्र चहल, तिलक वर्मा, सुरेश रैना, मोहम्मद कैफ अशा अनेकांचा समावेश आहे.

Kuldeep Yadav - Vanshika Chadha Marriage

|

Sakal

रिसेप्शन

१७ मार्च रोजी त्यांच्या लग्नाचे लखनौमध्ये रिसेप्शन असण्याची शक्यता आहे.

Kuldeep Yadav - Vanshika Chadha Marriage

|

Sakal

काय करते वंशिका?

वंशिका चढ्ढा भारतातील सर्वात प्रतिष्ठित वित्तीय संस्थांपैकी एक असलेल्या भारतीय जीवन विमा महामंडळ (LIC) मध्ये काम करते. मात्र ती लाईमलाईटपासून लांब रहाणेच पसंत करते.

Kuldeep Yadav - Vanshika Chadha Marriage

|

Sakal

लहानपणापासूनची ओळख

कुलदीप आणि वंशिका लहानपणापासूनचे मित्र असून अनेकवर्षे रिलेशनशीपमध्ये होते. त्यानंतर आता त्यांनी लग्न केले आहे.

Kuldeep Yadav - Vanshika Chadha Marriage

|

Sakal

