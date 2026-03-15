Photo: कुलदीप यादव चढला बोहल्यावर, कोण आहे पत्नी?

Pranali Kodre
भारताचा चायनामन गोलंदाज कुलदीप यादव नुकताच लग्नबंधनात अडकला.
त्याने मसूरी, उत्तराखंड येथे वंशिका चढ्ढासोबत लग्न केलं आहे.
कुलदीप आणि वंशिका यांच्या लग्नाचे फोटोही सध्या समोर आले आहेत.
त्यांच्या लग्नात आजी-माजी भारतीय क्रिकेटपटू देखील उपस्थित होते, ज्याच युजवेंद्र चहल, तिलक वर्मा, सुरेश रैना, मोहम्मद कैफ अशा अनेकांचा समावेश आहे.
१७ मार्च रोजी त्यांच्या लग्नाचे लखनौमध्ये रिसेप्शन असण्याची शक्यता आहे.
वंशिका चढ्ढा भारतातील सर्वात प्रतिष्ठित वित्तीय संस्थांपैकी एक असलेल्या भारतीय जीवन विमा महामंडळ (LIC) मध्ये काम करते. मात्र ती लाईमलाईटपासून लांब रहाणेच पसंत करते.
कुलदीप आणि वंशिका लहानपणापासूनचे मित्र असून अनेकवर्षे रिलेशनशीपमध्ये होते. त्यानंतर आता त्यांनी लग्न केले आहे.
