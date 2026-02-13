१२४ वर्षांची परंपरा; लाल सिग्नल नाही, हाताच्या इशाऱ्यावर थांबते देशातील 'ही' ट्रेन, वाचा अनोखी रेल्वेकहाणी!

Mansi Khambe
देशभरात दररोज हजारो गाड्या सिग्नलनुसार धावतात. सिग्नल हिरवा झाल्यावर त्या धावतात. सिग्नल लाल झाल्यावर थांबतात.
पण तुम्हाला माहिती आहे का की भारतात अशी एक ट्रेन आहे जी सिग्नलने चालत नाही तर लोकांच्या हाताने चालते? ही ट्रेन ना मोठ्या शहरात आहे ना ती हाय-स्पीड आहे.
तरीही ती १०० वर्षांहून अधिक काळ धावत आहे. तिची कहाणी भारतीय रेल्वेच्या इतिहासातील एक अनोखा अध्याय आहे. भारतीय रेल्वे ही जगातील चौथी सर्वात मोठी रेल्वे सेवा मानली जाते.
दररोज अंदाजे १३,००० प्रवासी गाड्या देशभरातून प्रवास करतात. साधारणपणे प्रत्येक ट्रेन सिग्नल सिस्टम अंतर्गत चालते. परंतु उत्तर प्रदेशातील बुंदेलखंड प्रदेशात एक छोटी ट्रेन आहे जी या मानकांपेक्षा वेगळी दिसते.
ही ट्रेन जालौन जिल्ह्यातील ऐत जंक्शन आणि कोंच दरम्यान धावते. सुमारे १३ किलोमीटरच्या या मार्गावर ही एक छोटी शटल सेवा आहे. ज्याला स्थानिक लोक प्रेमाने अड्डा म्हणतात.
ही ट्रेन ब्रिटिश काळात १९०२ मध्ये सुरू झाली. याचा अर्थ असा की ही सेवा १२४ वर्षांहून अधिक काळ चालू आहे. या दीर्घ काळात रेल्वेमध्ये अनेक बदल झाले आहेत. परंतु या नॅरोगेज लाईनची ओळख तीच आहे.
तिचा मार्ग लहान असू शकतो. परंतु त्याचे महत्त्व कमी नाही. बुंदेलखंडसारख्या प्रदेशात जिथे गावे दूरवर पसरलेली आहेत. ही ट्रेन दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनली आहे.
या ट्रेनचे सर्वात वेगळे वैशिष्ट्य म्हणजे प्रवाशांना फक्त हात दाखवून ती थांबवावी लागते. जर रुळांजवळ किंवा प्लॅटफॉर्मवर उभे असलेल्या एखाद्याने सिग्नल दिला तर ट्रेन थांबेल.
जरी ती पूर्णपणे अनियंत्रित नसली तरी ती एका निश्चित मार्गावर आणि मर्यादित संख्येच्या स्थानकांमध्ये चालते. परंतु स्थानिक गरजांनुसार थांबण्याची लवचिकता ही तिची ओळख बनली आहे.
या ट्रेनला फक्त तीन डबे आहेत. तिचा सरासरी वेग ताशी सुमारे ३० किलोमीटर आहे. ती १३ किलोमीटरचा प्रवास अंदाजे ४० मिनिटांत करते. स्थानिक शेतकरी या ट्रेनला त्यांचे उत्पादन बाजारात घेऊन जातात.
लहान व्यापारी आणि विद्यार्थी देखील यावर अवलंबून असतात. म्हणूनच, ही ट्रेन केवळ वाहतुकीचे साधन नाही तर स्थानिक लोकांसाठी जीवनरेखा आहे.
