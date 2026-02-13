भारतीय पोलिसांचा गणवेश कुणी डिझाइन केला? गणवेशाला दोरी का बांधली जाते? जाणून घ्या कारण...

Mansi Khambe
पोलीस प्रामुख्याने कायदा आणि सुव्यवस्थेसाठी जबाबदार असतात. प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशाचे स्वतःचे पोलीस दल असते.
जे त्यांच्या संबंधित क्षेत्रात शांतता आणि कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यास मदत करते. पोलिसांचा खाकी गणवेश सुरक्षिततेची भावना निर्माण करण्यासाठी आहे. हा गणवेश काळजीपूर्वक डिझाइन केला आहे.
पोलिसांच्या गणवेशात खांद्याला दोरी बांधलेली असते हे तुम्ही पाहिले असेल. ही दोरी खांद्यापासून पोलिसांच्या खिशापर्यंत जाते. कॉन्स्टेबलपासून आयपीएस अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांवर हा गणवेश दिसतो.
तुम्ही कधी विचार केला आहे का की ही दोरी का बांधली जाते? भारतीय पोलिसांचा खाकी गणवेश १८४७ मध्ये सर हॅरी लुम्सडेन यांनी डिझाइन केला होता.
ब्रिटिश भारतीय सैन्यात सेवा करताना त्यांनी हा गणवेश परिधान केला होता. ज्यामुळे त्याला अधिकृत मान्यता मिळाली. पूर्वी पोलिसांचा गणवेश पांढरा होता. जो सहज मलिन होत असे.
हॅरीने चहाची पाने आणि इतर रंग मिसळून त्याचा रंग खाकी रंगात बदलला. ज्यामुळे तो कमी मलिन झाला. पोलिसांच्या गणवेशाला जोडलेल्या दोरीला डोरी म्हणतात.
पोलिसांच्या गणवेशावरील ही डोरी पोलिसांच्या शिट्ट्या वाजवण्यासाठी वापरली जाते. ही डोरी खांद्यापासून खिशापर्यंत असते. या डोरीमुळे पोलीस अधिकाऱ्यांना सतत त्यांच्या शिट्ट्या शोधण्याची गरज टाळता येते.
त्या फक्त या डोरीला जोडता येतात. आपत्कालीन परिस्थितीत, मोठ्या गर्दीला दिशा देण्यासाठी किंवा गर्दीच्या वेळी पोलीस अधिकाऱ्यांना अनेकदा शिट्ट्या वापराव्या लागतात.
शिट्टी पडण्यापासून रोखण्यासाठी या सर्व परिस्थितीत डोरी उपयुक्त ठरते. पोलिसांच्या गणवेशावरील डोरी परंपरा आणि शिस्तीची भावना दर्शवते.
म्हणूनच ते कॉन्स्टेबलपासून ते वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांच्या गणवेशावर घातले जाते. पोलिसांच्या गणवेशावरील डोरी ही लष्करी गणवेशापासून प्रेरित होती.
युद्धादरम्यान पडू नये म्हणून रिव्हॉल्व्हर आणि इतर शस्त्रे बांधण्यासाठी ब्रिटीश सैन्य अधिकारी या डोरीचा वापर करत असत.
सैनिक आणि अधिकारी अनेकदा समुद्रात किंवा घनदाट जंगलात लढत असल्याने शस्त्र पडले तर ते परत मिळवणे कठीण होते.
