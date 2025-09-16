चेहऱ्याला बटाटा वापरताय? कसा वापरावा हे जाणून घ्या

Aarti Badade
चेहऱ्याला बटाटा वापरताय? आधी जाणून घ्या तोटे!
संवेदनशील त्वचेवर बटाट्याचा रस लावल्यास सौम्य जळजळ किंवा लालसरपणा येऊ शकतो.
खुल्या जखमांवर किंवा कापलेल्या जागी बटाटा लावल्यास त्रास वाढू शकतो.
क्वचितच काहींना बटाट्यामुळे त्वचेची अॅलर्जी होऊ शकते.
लहान भागावर आधी तपासा, नंतरच चेहऱ्यावर लावा.
बटाट्याचा रस नेहमी ताजा वापरा, २४ तासांपेक्षा जास्त ठेवू नका.
डोळे आणि आसपासच्या भागावर लावताना विशेष खबरदारी घ्या.
