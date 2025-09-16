चेहऱ्याला बटाटा वापरताय? कसा वापरावा हे जाणून घ्या

Aarti Badade

चेहऱ्याला बटाटा

चेहऱ्याला बटाटा वापरताय? आधी जाणून घ्या तोटे!

त्वचेची जळजळ आणि लालसरपणा

संवेदनशील त्वचेवर बटाट्याचा रस लावल्यास सौम्य जळजळ किंवा लालसरपणा येऊ शकतो.

जखमांवर बटाटा वापरू नका

खुल्या जखमांवर किंवा कापलेल्या जागी बटाटा लावल्यास त्रास वाढू शकतो.

अॅलर्जीची शक्यता

क्वचितच काहींना बटाट्यामुळे त्वचेची अॅलर्जी होऊ शकते.

वापरण्यापूर्वी करा "पॅच टेस्ट"

लहान भागावर आधी तपासा, नंतरच चेहऱ्यावर लावा.

ताजा रस वापरा

बटाट्याचा रस नेहमी ताजा वापरा, २४ तासांपेक्षा जास्त ठेवू नका.

डोळ्यांच्या जवळ काळजी घ्या

डोळे आणि आसपासच्या भागावर लावताना विशेष खबरदारी घ्या.

