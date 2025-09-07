पोटभर जेवल्यानंतर झोप येते का? जाणून घ्या कारणे!

सकाळ डिजिटल टीम
पोटभर जेवणानंतर आळस येणे ही शरीराची नैसर्गिक प्रतिक्रिया असते.
जेवणानंतर शरीर पचनासाठी जास्त ऊर्जा वापरते, त्यामुळे आपण थकल्यासारखे वाटतो.
जास्त कार्बोहायड्रेट घेतल्यास रक्तातील साखर अचानक वाढते आणि नंतर घटते – यामुळे थकवा व झोप येते.
आपल्या शरीराचे अंतर्गत वेळापत्रक ठरवलेले असते, जे जेवणानंतर विश्रांतीचा संकेत देतं.
चरबीयुक्त, मसालेदार किंवा जड अन्न पचायला वेळ लागतो परिणामी, झोप येते.
जेवल्यानंतर थोडीशी झोप नैसर्गिक असली तरी सतत झोप येणे हे आरोग्याच्या दृष्टीने लक्ष देण्याजोगे संकेत असू शकतात.
जेवल्यानंतर थोडीशी चक्कर मारा, थेट झोपू नका यामुळे पचन चांगले होईल.
झोप येणे जर नियमित सवय झाली असेल, तर त्यामागे दुसरे आरोग्यदायी कारण असू शकते.
