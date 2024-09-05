गणपती अथर्वशीर्षाचे महत्त्व आणि लाभ

पुजा बोनकिले

गणेशोत्सव

यंदा गणेशोत्सव २७ सप्टेंबरला साजरा केला जाणार आहे.

Ganesh Chaturthi Festival | Sakal

विघ्नहर्ता

गणपती हा विघ्नहर्ता आहे. त्यामुळे तो प्रसन्न राहिला तर आपल्या कार्यात, जीवनात कोणतेही विघ्न येत नाही.

Ganesh Chaturthi Festival | Sakal

गणपतीला काय आवडते?

यासाठी गणपतीला ज्या ज्या वस्तू आवडतात त्या अर्पण करून प्रसन्न केले जाते.

Ganesh Chaturthi Festival | Sakal

दूर्वा, लाल फुले, मोदक

यामध्ये दूर्वा, लाल फुले, मोदक, लाडू याबरोबरच गणेशाची स्तुतीही केली जाते.

Ganesh Chaturthi Festival | Sakal

अथर्वशीर्ष

ती स्तुती म्हणजे गणपती अथर्वशीर्ष. अनेक ठिकाणी याची हजार आवर्तनेही केली जातात. याला सहस्रावर्तने म्हणतात.

Ganesh Chaturthi Festival | Sakal

सामुदायिक पठण

गणपती अथर्वशीर्षाचे सामुदायिक पठण केल्याचे खूप लाभ आहेत.

Ganesh Chaturthi Festival | Sakal

आत्मा आणि हृदय शुद्ध

यावेळी उत्पन्न होणारी कंपने आत्मा आणि हृदय शुद्ध करतात.

Ganesh Chaturthi Festival | Sakal

मन:शांतीची अनुभूती देता

विचार उन्नत करतात आणि अपार मन:शांतीची अनुभूती देतात, असे सुमंत अयाचित यांनी सांगितले.

Ganesh Chaturthi Festival | Sakal

बाप्पाची मूर्ती कशी असावी आणि का? जाणून घ्या

Ganpati Bappa | Sakal
आणखी वाचा