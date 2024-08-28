बाप्पाची मूर्ती कशी असावी आणि का? जाणून घ्या

गणेशोत्सव

देशभरात गणेशोत्सव ढोल ताश्यांच्या गजरात मोठ्या आनंदाने आणि जल्लोषात साजरा केला जातो.

Ganpati Bappa | Sakal

कधी आहे?

यंदा 2७ ऑगस्टला गणेशोत्सव साजरा केला जाणार आहे.

Ganpati Bappa | Sakal

मूर्ती कशी असावी?

गणपती बाप्पाची मूर्ती घरी कशी आणावी हे जाणून घेऊया.

Ganpati Idol | Sakal

वाघ, उंदीर, हत्ती

बाप्पांची मूर्ती वाघ, उंदीर, हत्ती, मोर, गरुड इत्यादी प्राण्यांवर व पक्ष्यांवर बसलेली नसावी.

Ganpati Bappa | Sakal

उभी असलेली

उभी असलेली, नृत्य करणारी, एक पाय खाली सोडलेली, कोणत्याही राक्षसाचा वध करण्याच्या मुद्रेतील नसावी.

Ganpati Festival | Sakal

कोणत्या मूर्तीचे पूजन करु नये

फायबर, प्लॅस्टिक, कडधान्यांपासून बनवलेल्या गणपती मूर्तीचे पूजन करु नये.

Ganpati pujan | Sakal

मोठी मूर्ती

एक वितेपेक्षा मोठी मूर्ती नसावी.

Ganpati Bappa | Sakal

अशी असावी बाप्पांची मूर्ती

गणपती बाप्पांची मूर्ती डाव्या सोंडेची, पद्मासन घातलेली, उजव्या हातात परशू, तर दुसरा हात ‘वर’ देणारा, एका डाव्या हातात पाशांकुश व दुसऱ्या हातात मोदक असलेली घरी आणावी.

Ganpati Bappa | Sakal

