'सायलेंट स्ट्रेस' किती धोकादायक ठरू शकते?

Aarti Badade

काय आहे हा 'सायलेंट स्ट्रेस'?

बाहेरून न दिसणारा पण मनात साचत जाणारा 'सायलेंट स्ट्रेस' हा वाढत्या वयात स्मरणशक्ती कमी होण्यामागचा सर्वात मोठा आणि धोकादायक घटक ठरत आहे.

Silent stress impact on memory

|

Sakal

मेंदूवर होणारा 'कॉर्टिसोल'चा हल्ला

दीर्घकाळ तणावाखाली राहिल्याने शरीरात 'कॉर्टिसोल' नावाच्या ताण-हॉर्मोनचे प्रमाण वाढते, जे मेंदूच्या स्मरणशक्ती आणि शिकण्याशी संबंधित भागावर गंभीर परिणाम करते.

Silent stress impact on memory

|

Sakal

स्मरणशक्ती आणि एकाग्रतेचा अभाव

या अदृश्य ताणामुळे गोष्टी पटकन विसरणे, कामात लक्ष न लागणे आणि निर्णय घेताना गोंधळ होणे अशा समस्या निर्माण होऊ लागतात.

Silent stress impact on memory

|

Sakal

एकटेपणा आणि सामाजिक दुरावा

वृद्धांमध्ये जाणवणारा एकटेपणा आणि सामाजिक दुरावा हा सायलेंट स्ट्रेस वाढवण्यास कारणीभूत ठरतो, ज्याचा थेट परिणाम मेंदूच्या कार्यक्षमतेवर होतो.

Silent stress impact on memory

|

Sakal

डिमेंशियासारख्या गंभीर आजारांचा धोका

तज्ज्ञांच्या मते, या ताणाकडे दुर्लक्ष केल्यास भविष्यात डिमेंशिया (स्मृतीभ्रंश) सारख्या गंभीर विकारांचा धोका वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

Silent stress impact on memory

|

Sakal

मानसिक आरोग्य

नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, पुरेशी झोप आणि ध्यान-धारणा केल्याने ताण कमी होऊन मेंदू निरोगी राहण्यास मदत होते.

Silent stress impact on memory

|

Sakal

संवादाची शक्ती आणि सामाजिक सक्रियता

कुटुंबीय आणि मित्रांसोबत नियमित संवाद ठेवल्याने मानसिक दडपण कमी होते; वाढत्या वयात 'मानसिक आरोग्य' जपणे हीच खरी आरोग्य गुंतवणूक आहे.

Silent stress impact on memory

|

Sakal

