हार्ट अटॅकचा सायलेंट ट्रिगर! जेवल्यावर लगेच ‘हे’ केल्यास जीवावर बेतू शकते!

Aarti Badade

संशोधनातले सत्य

संशोधनानुसार, गरजेपेक्षा जास्त (Overeating) आणि जड अन्न खाल्ल्यास पुढील २ तासांत हार्ट अटॅकचा (Heart Attack) धोका चार पटीने वाढतो.

हृदयावर ताण

जड जेवण (Heavy Meal) पोटात गेल्यावर पचनसंस्था अधिक वेगाने काम करू लागते. त्यामुळे रक्तपुरवठा पोटाकडे वाढतो आणि हृदयाला जास्त जोर लावावा लागतो.

रक्तातील चरबी

चरबीयुक्त, साखरयुक्त आणि तेलकट अन्न खाल्ल्यामुळे रक्तातील चरबी (Fat in Blood) अचानक वाढते. हे धमन्यांतील (Arteries) चरबीचे थर हलवून धोकादायक ठरू शकते.

या ३ लोकांना अधिक धोका

ज्यांना उच्च रक्तदाब (High BP), मधुमेह (Diabetes) किंवा कोलेस्टेरॉलची (Cholesterol) समस्या आहे, त्यांच्यासाठी जड जेवण दुहेरी ताण निर्माण करते.

चुकीची वेळ

रात्री उशिरा (Late Night) जड, मसालेदार जेवण घेणे किंवा रिकाम्या पोटी (Empty Stomach) अचानक मोठे जेवण घेणे अत्यंत घातक (Fatal) ठरू शकते.

डॉक्टरांचा सल्ला

एका वेळी खूप जेवण (Large Meal) घेण्याऐवजी, दिवसात थोडं थोडं (Small Portions) आणि संतुलित (Balanced) अन्न खाणे अधिक सुरक्षित आहे.

आहारात करा बदल

आहारात ताज्या फळांचा (Fresh Fruits), चोथायुक्त (Fibrous) पदार्थांचा समावेश करा. पॅकबंद, तुपकट पदार्थ टाळा आणि भरपूर पाणी (Plenty of Water) पिऊन पचन सुधारा.

