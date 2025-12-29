इतिहासात पहिल्यांदा चांदीचे दर 21 हजारने घसरले, आता सोनंही झालं एकदम स्वस्त, पाहा सध्याच्या किंमती काय?

Saisimran Ghashi
आज अचानक चांदीचे दर 21 हजार 500 ने उतरले, त्यानंतर सोन्याच्या दरातही घसरण दिसून आली
Goodreturns च्या अहवालानुसार, आजच्या दिल्लीत सकाळी २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति तोळा १,४१,८६० रुपये इतका आहे जो काल १,४२,५७० रुपये इतका होता.
दिल्ली २२ कॅरेट सोन्याचा दर १,३०,०५० रुपये आहे
मुंबई २२ कॅरेट सोने १,२९,९०० रुपये आणि २४ कॅरेट १,४१,७१० रुपये, चांदी २,५८,०००रुपये (प्रति किलो)
पुणे २४ कॅरेट सोने १,४१,६८० रुपये आणि चांदी २,५८,००० रुपये (प्रति किलो)
नागपूर २४ कॅरेट सोने १,४१,६८० रुपये आणि चांदी २,५८,००० रुपये (प्रति किलो)
कोल्हापूर २४ कॅरेट सोने १,४१,६८० रुपये आणि चांदी २,५८,००० रुपये (प्रति किलो)
जळगाव २४ कॅरेट सोने १,४१,६८० रुपये आणि चांदी २,५८,००० रुपये (प्रति किलो)
