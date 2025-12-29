इतिहासात पहिल्यांदा चांदीचे दर 21 हजारने घसरले, आता सोनंही झालं एकदम स्वस्त, पाहा सध्याच्या किंमती काय?

Saisimran Ghashi

चांदीच्या दरात मोठी घसरण

आज अचानक चांदीचे दर 21 हजार 500 ने उतरले, त्यानंतर सोन्याच्या दरातही घसरण दिसून आली

आज सोन्या-चांदीचे दर

Goodreturns च्या अहवालानुसार, आजच्या दिल्लीत सकाळी २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति तोळा १,४१,८६० रुपये इतका आहे जो काल १,४२,५७० रुपये इतका होता.

दिल्ली

दिल्ली २२ कॅरेट सोन्याचा दर १,३०,०५० रुपये आहे

मुंबई

मुंबई २२ कॅरेट सोने १,२९,९०० रुपये आणि २४ कॅरेट १,४१,७१० रुपये, चांदी २,५८,०००रुपये (प्रति किलो)

पुणे

पुणे २४ कॅरेट सोने १,४१,६८० रुपये आणि चांदी २,५८,००० रुपये (प्रति किलो)

नागपूर

नागपूर २४ कॅरेट सोने १,४१,६८० रुपये आणि चांदी २,५८,००० रुपये (प्रति किलो)

कोल्हापूर

कोल्हापूर २४ कॅरेट सोने १,४१,६८० रुपये आणि चांदी २,५८,००० रुपये (प्रति किलो)

जळगाव

जळगाव २४ कॅरेट सोने १,४१,६८० रुपये आणि चांदी २,५८,००० रुपये (प्रति किलो)

