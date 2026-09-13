चांदी ५ दिवसात ६५०० रुपयांनी स्वस्त, सोन्याच्या भावातही घसरण

सकाळ डिजिटल टीम

सोने-चांदीचे भाव कोसळले

गेल्या आठवड्यात सोने आणि चांदीच्या दरात पुन्हा घसरण झाली. MCX वर चांदीचा वायदा भाव तिच्या उच्चांकी पातळीपासून तब्बल १.८५ लाख रुपयांपेक्षा अधिक घसरला आहे.

Gold Silver Rates

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Esakal

देशांतर्गत बाजारातही स्वस्त

इंडियन बुलियन ज्वेलर्स असोसिएशनच्या (IBJA) माहितीनुसार, गेल्या पाच दिवसांत २४ कॅरेट सोन्याचा दर १,५४,८८४ रुपयांवरून १,५१,९३८ रुपये प्रति १० ग्रॅम झाला. सोन्याचा दर २,९४६ रुपयांनी कमी झाला.

Gold Silver Rates

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Esakal

चांदीच्या भावात घसरण

देशांतर्गत बाजारात चांदीच्या दरातही मोठी घसरण झाली आहे. पाच व्यवहारांच्या दिवसांत चांदीचा दर २,३५,४५६ रुपयांवरून २,२८,९२० रुपये प्रति किलो झाला. यामुळे चांदी ६,५३६ रुपयांनी स्वस्त झाली आहे.

Gold Silver Rates

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Esakal

MCX वर चांदीचे भाव

MCX वर चांदीच्या वायदा दरातही मोठी घसरण झाली. ४ सप्टेंबर रोजी ४ डिसेंबर एक्सपायरीच्या चांदीचा भाव २,३७,६५८ रुपये प्रति किलो होता. गेल्या आठवड्याच्या शेवटच्या व्यवहाराच्या दिवशी, म्हणजे शुक्रवारी, तो २,३४,८८६ रुपये झाला.

Gold Silver Rates

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Esakal

चांदी किती स्वस्त

MCX वरील आकडेवारीनुसार, पाच व्यवहारांच्या दिवसांत चांदीचा वायदा भाव २,७७२ रुपयांनी प्रति किलो घसरला आहे. यामुळे चांदीच्या दरातील घसरणीकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.

Gold Silver Rates

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Esakal

चांदीचा दर

जानेवारीमध्ये MCX वरील चांदीचा भाव ४,२०,०४८ रुपये प्रति किलो या उच्चांकी पातळीवर पोहोचला होता. सध्याच्या २,३४,८८६ रुपये भावाशी तुलना केली तर उच्चांकी पातळीपासून तब्बल १,८५,१६२ रुपये प्रति किलो स्वस्त झाली आहे.

Gold Silver Rates

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Esakal

MCX वर सोनेही घसरले

चांदीसोबत MCX वर सोन्याच्या दरातही घसरण झाली. गेल्या आठवड्यात सोन्याचा भाव १,५२,७६७ रुपयांवरून १,५२,६५५ रुपये प्रति १० ग्रॅम झाला.

Gold Silver Rates

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