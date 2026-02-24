मुलांची जंकफूडची सवय दूर करण्यासाठी पालकांसाठी सोप्या आणि प्रभावी टिप्स

Anushka Tapshalkar
जंकफूडमध्ये फॅट, साखर व मीठ जास्त असते; त्यामुळे लठ्ठपणा, मधुमेह, हृदयविकार व दातकिड वाढते.
मुलांना लहानपणापासून जंकफूडची सवय लावू नका; घरचे पौष्टिक अन्न देण्यावर भर द्या.
मुलांवर ओरडू नका किंवा बळजबरीने खाऊ घालू नका; शांतपणे समजावून सांगा.
घरी जंकफूड आणणे टाळा; आरोग्यदायी पर्याय नेहमी उपलब्ध ठेवा.
पालकांनी स्वतः जंकफूड टाळा; मुलांसाठी रोलमॉडेल बना.
आरोग्यदायी अन्नाची चव बदलून आकर्षक बनवा; रोज स्नॅक्स देणे बंद करा.
किचनमध्ये स्वयंपाक करताना मुलांना सहभागी करा; अन्नाबद्दल आवड वाढते.
भाजी-भात, चपाती, फळे, दूध, अंडी, डोसा-इडली असा संतुलित आहार द्या.
