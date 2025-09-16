निरोगी केसांसाठी स्टीम थेरपीचे एक नाहीतर आहेत अनेक फायदे!

Aarti Badade

केसांच्या स्टीम थेरपीचे फायदे

केसांना स्टीम दिल्याने ते खोलवर मॉइश्चराइज होतात, रक्ताभिसरण सुधारते आणि केस चमकदार दिसतात.

खोलवर मॉइश्चरायझेशन

स्टीममुळे केसांच्या थरांमध्ये ओलावा पोहोचतो, ज्यामुळे कोरडेपणा कमी होतो आणि केस मऊ व लवचिक होतात.

उत्पादनांचे शोषण वाढते

वाफेमुळे केसांचे क्यूटिकल्स उघडतात आणि शॅम्पू-कंडिशनर चांगल्या प्रकारे शोषले जातात.

रक्ताभिसरण सुधारते

स्टीम थेरपी टाळूतील रक्ताभिसरण सुधारते, केसांच्या वाढीस चालना मिळते आणि केस गळणे कमी होते.

लवचिकता आणि चमक

केसांची लवचिकता वाढते, ते तुटत नाहीत आणि अधिक मजबूत व चमकदार बनतात.

कोणासाठी उपयुक्त?

कोरडे, कुरळे, रासायनिक उपचार केलेले किंवा गळणारे केस – सर्वांसाठी ही थेरपी फायदेशीर आहे.

टीप

हेअर स्टीमर किंवा गरम पाण्यातील टॉवेल वापरून घरच्या घरीही स्टीम थेरपी घेता येते.

