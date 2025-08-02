आतड्यांचं आरोग्य सुधारायचं? मग या सवयी लक्षात ठेवा!

Aarti Badade

आतड्यांचे आरोग्य का महत्वाचे आहे?

चांगले पाचन, मजबूत प्रतिकारशक्ती आणि मानसिक आरोग्यासाठी निरोगी आतडे अत्यंत आवश्यक आहेत.

आहारात फायबर वाढवा

फळं, भाज्या, कडधान्ये, नट्स खा – फायबर चांगल्या बॅक्टेरियांसाठी इंधनासारखे असते.

विविध प्रकारचे अन्न खा

वनस्पती-आधारित अन्नातील विविधता आतड्यांत विविध प्रकारचे फायदेशीर बॅक्टेरिया वाढवते.

प्रक्रिया केलेले पदार्थ टाळा

पॅकेट फूड, जास्त साखर यांचा वापर कमी करा – हे आतड्यांना हानी पोहोचवतात.

नैसर्गिक व कमी प्रक्रिया केलेले अन्न निवडा

साधे, घरगुती अन्नच आतड्यांना पोषण देते – आरोग्यदायी ठरते!

आंबवलेले पदार्थ खा

दही, केफिर, किण्वित भाज्या – यामध्ये प्रॉबायोटिक्स असतात जे चांगल्या बॅक्टेरियांना वाढवतात.

नियमित व्यायाम करा

हवामान काहीही असो, दररोज 30 मिनिटे हलका व्यायाम आतड्यांसाठी उपयुक्त ठरतो.

झोप पूर्ण घ्या

7-8 तासांची शांत झोप तुमच्या पचनतंत्रासाठी फायद्याची आहे.

तणाव कमी करा

ध्यान, योग, म्युझिक थेरपी – तणाव कमी झाल्यास आतड्यांचे आरोग्य सुधारते.

भरपूर पाणी प्या

हायड्रेशन पचनाला मदत करते आणि आतड्यांना स्वच्छ ठेवते.

नियमित तपासणी करा

पचनातील अडचणी लवकर ओळखण्यासाठी वेळोवेळी डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

धूम्रपान आणि मद्यपान टाळा

हे आतड्यांसाठी अत्यंत हानिकारक ठरू शकतात – शक्यतो पूर्णपणे दूर ठेवा.

