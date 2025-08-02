आतड्यांचं आरोग्य सुधारायचं? मग या सवयी लक्षात ठेवा!

Aarti Badade
चांगले पाचन, मजबूत प्रतिकारशक्ती आणि मानसिक आरोग्यासाठी निरोगी आतडे अत्यंत आवश्यक आहेत.
फळं, भाज्या, कडधान्ये, नट्स खा – फायबर चांगल्या बॅक्टेरियांसाठी इंधनासारखे असते.
वनस्पती-आधारित अन्नातील विविधता आतड्यांत विविध प्रकारचे फायदेशीर बॅक्टेरिया वाढवते.
पॅकेट फूड, जास्त साखर यांचा वापर कमी करा – हे आतड्यांना हानी पोहोचवतात.
साधे, घरगुती अन्नच आतड्यांना पोषण देते – आरोग्यदायी ठरते!
दही, केफिर, किण्वित भाज्या – यामध्ये प्रॉबायोटिक्स असतात जे चांगल्या बॅक्टेरियांना वाढवतात.
हवामान काहीही असो, दररोज 30 मिनिटे हलका व्यायाम आतड्यांसाठी उपयुक्त ठरतो.
7-8 तासांची शांत झोप तुमच्या पचनतंत्रासाठी फायद्याची आहे.
ध्यान, योग, म्युझिक थेरपी – तणाव कमी झाल्यास आतड्यांचे आरोग्य सुधारते.
हायड्रेशन पचनाला मदत करते आणि आतड्यांना स्वच्छ ठेवते.
पचनातील अडचणी लवकर ओळखण्यासाठी वेळोवेळी डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
हे आतड्यांसाठी अत्यंत हानिकारक ठरू शकतात – शक्यतो पूर्णपणे दूर ठेवा.