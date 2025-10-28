एकही गाव नसलेला जगातील एकमेव देश; तुम्हाला माहिती आहे?

Yashwant Kshirsagar
आग्नेय आशियामध्ये असा एक देश आहे ज्या देशात एकही गाव नाही हे वाचून तुम्हाला खूप आश्चर्य वाटेल
आग्नेय आशियातील प्रसिद्ध सिंगापूर हा एक लहान पण समृद्ध देश आहे.
सिंगापूर हा त्याच्या आधुनिकतेसाठी आणि शिस्तबद्ध जीवनशैलीसाठी ओळखला जातो.
सिंगापूरचे क्षेत्रफळ फक्त ७२८.६ चौरस किलोमीटर आहे.
या देशाची अर्थव्यवस्था जगातील ४० व्या क्रमांकाची आहे.
सिंगापूर हा एकमेव देश आहे जो पूर्णपणे शहर आहे.
सिंगापूरमध्ये एकही गाव किंवा ग्रामीण भाग नाही.
सिंगापूर १९६५ मध्ये मलेशियापासून वेगळे झाले.
सिंगापूर हे अंदाजे दोन मुंबई शहरांच्या आकाराचे आहे.
