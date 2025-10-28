एकही गाव नसलेला जगातील एकमेव देश; तुम्हाला माहिती आहे?

Yashwant Kshirsagar

आग्नेय आशिया

आग्नेय आशियामध्ये असा एक देश आहे ज्या देशात एकही गाव नाही हे वाचून तुम्हाला खूप आश्चर्य वाटेल

समृद्ध देश

आग्नेय आशियातील प्रसिद्ध सिंगापूर हा एक लहान पण समृद्ध देश आहे.

Facts About Singapore

|

esakal

ओळख

सिंगापूर हा त्याच्या आधुनिकतेसाठी आणि शिस्तबद्ध जीवनशैलीसाठी ओळखला जातो.

Facts About Singapore

|

esakal

क्षेत्रफळ

सिंगापूरचे क्षेत्रफळ फक्त ७२८.६ चौरस किलोमीटर आहे.

Facts About Singapore

|

esakal

अर्थव्यवस्था

या देशाची अर्थव्यवस्था जगातील ४० व्या क्रमांकाची आहे.

Facts About Singapore

|

esakal

एकमेव देश

सिंगापूर हा एकमेव देश आहे जो पूर्णपणे शहर आहे.

Facts About Singapore

|

esakal

ग्रामीण भाग

सिंगापूरमध्ये एकही गाव किंवा ग्रामीण भाग नाही.

Facts About Singapore

|

esakal

स्वातंत्र्य

सिंगापूर १९६५ मध्ये मलेशियापासून वेगळे झाले.

Facts About Singapore

|

esakal

आकार

सिंगापूर हे अंदाजे दोन मुंबई शहरांच्या आकाराचे आहे.

Facts About Singapore

|

esakal

'या' गावात हनुमानाचे नाव घ्यायला आहे बंदी; काय आहे कारण ?

Hanuman forbidden village

|

esakal

येथे क्लिक करा