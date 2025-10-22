'या' गावात हनुमानाचे नाव घ्यायला आहे बंदी; काय आहे कारण ?

Yashwant Kshirsagar
भारतात एक असे गाव आहे जिथे हनुमानाचे नाव घेण्यासही मनाई आहे.
उत्तराखंडच्या चमोली जिल्ह्यात असलेले हे गाव द्रोणागिरी आहे.
येथील लोक हनुमानाची पूजा करत नाहीत, कारण रामायण काळातील एका घटनेमुळे हे गाव त्यांच्यावर रागावले आहे.
मान्यतेनुसार, जेव्हा लक्ष्मण रावणाशी झालेल्या युद्धात बेशुद्ध पडले तेव्हा हनुमान संजीवनी औषधी वनस्पती मिळविण्यासाठी द्रोणागिरी पर्वतावर पोहोचले.
पण हनुमानाने ग्रामदैवताच्या परवानगीशिवाय डोंगराचा एक भाग उचलला, ज्यामुळे स्थानिक देवता लाटू देवता नाराज झाले
या घटनेपासून येथील लोक हनुमानाचे नावही घेत नाहीत किंवा त्यांची पूजाही करत नाहीत.
येथील लोक रामाची पूजा करत असले तरी, त्यांच्या मनात अजूनही हनुमानाबद्दल क्रोध आहे.
या गावात हनुमानाची मूर्ती नाही, किंवा त्यांचे एकही मंदिर नाही.
अगदी लहान मुलाचेही नाव हनुमानाच्या नावावर ठेवले जात नाही.
