'या' गावात हनुमानाचे नाव घ्यायला आहे बंदी; काय आहे कारण ?

Yashwant Kshirsagar

मनाई

भारतात एक असे गाव आहे जिथे हनुमानाचे नाव घेण्यासही मनाई आहे.

द्रोणागिरी

उत्तराखंडच्या चमोली जिल्ह्यात असलेले हे गाव द्रोणागिरी आहे.

रामायण काळातील घटना

येथील लोक हनुमानाची पूजा करत नाहीत, कारण रामायण काळातील एका घटनेमुळे हे गाव त्यांच्यावर रागावले आहे.

लक्ष्मण बेशद्ध

मान्यतेनुसार, जेव्हा लक्ष्मण रावणाशी झालेल्या युद्धात बेशुद्ध पडले तेव्हा हनुमान संजीवनी औषधी वनस्पती मिळविण्यासाठी द्रोणागिरी पर्वतावर पोहोचले.

ग्रामदैवत

पण हनुमानाने ग्रामदैवताच्या परवानगीशिवाय डोंगराचा एक भाग उचलला, ज्यामुळे स्थानिक देवता लाटू देवता नाराज झाले

कारण

या घटनेपासून येथील लोक हनुमानाचे नावही घेत नाहीत किंवा त्यांची पूजाही करत नाहीत.

रामाची पूजा

येथील लोक रामाची पूजा करत असले तरी, त्यांच्या मनात अजूनही हनुमानाबद्दल क्रोध आहे.

मूर्तीही नाही

या गावात हनुमानाची मूर्ती नाही, किंवा त्यांचे एकही मंदिर नाही.

लहान मुलांचे नाव

अगदी लहान मुलाचेही नाव हनुमानाच्या नावावर ठेवले जात नाही.

