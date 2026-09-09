पंतप्रधानांना महिन्याला सव्वा दोन कोटी, तर कनिष्ठ मंत्र्यांना १ कोटी; सर्वाधिक वेतन देणाऱ्या देशानं केली भरघोस वाढ

सूरज यादव

सर्वाधिक वेतन

सिंगापूरमध्ये मंत्र्यांच्या वेतनात १५ वर्षांनी वाढ करण्यात आलीय. जगात सर्वाधिक वेतन मिळणाऱ्यांमध्ये त्यांचा समावेश आहे.

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प्रतिभावंत

पंतप्रधान लॉरेन्स वोंग यांनी वेतनात बदल केला नाही तर राजकारणात प्रतिभावंतांना आणणं कठीण होईल असं म्हटलंय.

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कनिष्ठ मंत्री

कनिष्ठ मंत्र्यांना वार्षिक वेतन ११ लाख सिंगापूर डॉलरवरून १८ लाख सिंगापूर डॉलर करण्यात आलंय. भारतीय चलनानुसार वर्षाला १३ कोटी ५४ लाख रुपये इतकं आहे.

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पंतप्रधान

पंतप्रधानांच्या वेतनातही भरघोस वाढ करण्यात आली आहे. २२ लाखांवरून ३६ लाख सिंगापूर डॉलर वेतन केलं आहे.

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महिन्याला सव्वादोन कोटी

भारतीय चलनानुसार सिंगापूरच्या पंतप्रधानांना जवळपास २७ कोटी रुपये इतकं वेतन मिळणार आहे. महिन्याला सव्वा दोन कोटी इतकं वेतन मिळेल.

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जबाबदारीनुसार

सिंगापूरमध्ये कनिष्ठ मंत्र्यांच्या वेतनात होणारी वाढ ही त्यांची कामगिरी आणि जबाबदारी यावर अवलंबून असेल असंही पंतप्रधानांनी सांगितलंय.

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संवेदनशील

सिंगापूरमध्ये राजकीय पदांवर कार्यरत असलेल्यांना मिळणारं वेतन हे संवेदनशील मुद्दा आहे. मंत्र्यांचं वेतन हे सामान्य नागरिकांच्या तुलनेत खूपच जास्त आहे.

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भ्रष्टाचारमुक्तीसाठी

खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातून सक्षम लोकांनी राजकारणात येण्यासाठी आणि भ्रष्टाचारमुक्त सरकारसाठी जास्त वेतन गरजेचं असल्याचं सरकार सांगते.

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