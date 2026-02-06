रिलेशनशिपला नकार! काही मुली सिंगल राहण्यामागची 'ही' आहेत खरी कारणं

Aarti Badade
सध्याच्या काळात रिलेशनशिपमध्ये राहण्यापेक्षा सिंगल राहण्याकडे अनेक तरुण मुलींचा कल वाढत चालला आहे.
सिंगल राहण्याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे मुली स्वतःला अधिक वेळ देऊ शकतात आणि स्वतःचे छंद जोपासू शकतात.
कुठेही जाताना कोणाची परवानगी घेण्याची किंवा कोणाची वाट पाहण्याची गरज नसल्याने या मुली मनमोकळेपणाने प्रवास करू शकतात.
नातेसंबंधात होणारे वाद आणि मानसिक ताण यांपासून दूर राहून सिंगल मुली अधिक आनंदी आणि शांत जीवन जगतात.
सिंगल राहण्याचा निर्णय हा स्वतःला ओळखण्याचा आणि स्वतःवर प्रेम करण्याचा एक उत्तम मार्ग असल्याचे अनेक मुली मानतात.
अनेक मुली आपल्या स्वप्नांना आणि करिअरला प्राधान्य देतात; नातेसंबंधातील बंधने त्यांच्या प्रगतीत अडथळा ठरू नयेत, असे त्यांना वाटते.
कोणत्याही चिंतेशिवाय आणि रात्रीच्या वेळी होणाऱ्या वादांशिवाय सिंगल लोकांची झोप नेहमी पूर्ण होते.
एकांतात राहिल्याने विचार करण्याची क्षमता वाढते, ज्यामुळे मुलींची सर्जनशीलता किंवा क्रिएटिव्हिटी अधिक प्रबळ होते.
स्वतःचे पैसे स्वतःच्या मर्जीने खर्च करण्याचे स्वातंत्र्य सिंगल राहिल्यामुळे अधिक चांगल्या प्रकारे अनुभवता येते.
