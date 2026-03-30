SIP vs Step-Up SIP: 1 कोटीसाठी कोणता प्लॅन जास्त फायदेशीर?

Vinod Dengale
म्युच्युअल फंडमध्ये SIP माध्यमातून गुंतवणूक करून तुम्ही हळूहळू मोठी संपत्ती तयार करू शकता.
SIP vs Step-Up SIP
हे तुम्हाला शेअर्समध्ये गुंतवणूक करण्याची संधी देतात आणि जोखीम कमी करण्यास मदत करतात
SIP मध्ये तुम्ही दर महिन्याला थोडी-थोडी रक्कम गुंतवता आणि दीर्घकाळात मोठी रक्कम तयार होते.
नियमित गुंतवणुकीमुळे तुमचे पैसे वाढत जातात आणि त्यावरही परतावा मिळतो.
दरवर्षी तुमची SIP रक्कम थोडी वाढवणे म्हणजे Step-Up SIP.
उत्पन्न वाढल्यावर गुंतवणूक वाढवली तर पैसे जलद वाढतात आणि Compounding मुळे मोठा फंड लवकर तयार होतो.
दरमहा 15,000 रुपयांची SIP ही 12% रिटर्नसह विचार केला तर 1 कोटींचा फंड तयार होण्यासाठी 18 वर्षे लागू शकतात.
पण जर दरवर्षी SIP वाढवली तर तुम्ही 1 कोटी लक्ष्य लवकर गाठू शकता.
महागाई, जोखीम घेण्याची क्षमता आणि तुमची आर्थिक परिस्थिती या सर्वांचा विचार करूनच गुंतवणूक करा.
Daily vs Monthly SIP: Invest ₹100 Daily or ₹3000 Monthly – Which Builds More Wealth in 20 Years?
