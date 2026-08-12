त्वचा निरोगी आणि ग्लोइंग ठेवायची? आहारात आवर्जून घ्या हे पदार्थ

Shubham Banubakode
पिंपल्स, कोरडेपणा आणि त्वचेच्या समस्या कमी ठेवायच्या असतील, तर Skin Care बरोबरच आहाराकडेही लक्ष देणं गरजेचं आहे.
Healthy Skin Diet
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टोमॅटो, संत्री, ढोबळी मिरची, ब्रोकोली, स्ट्रॉबेरी आणि किवीमध्ये व्हिटॅमिन सी व अँटिऑक्सिडंट्स असतात, जे त्वचेसाठी फायदेशीर ठरतात.
Healthy Skin Diet
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बदाम आणि सूर्यफुलाच्या बियांमध्ये व्हिटॅमिन ई असतं. हे त्वचेला ऑक्सिडेटिव्ह नुकसानापासून वाचवण्यासाठी मदत करू शकतं.
Healthy Skin Diet
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अक्रोड, चिया बिया आणि जवसामध्ये ओमेगा-३ फॅटी अॅसिड असतं. यामुळे त्वचेतील ओलावा टिकवण्यास मदत होऊ शकते.
Healthy Skin Diet
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मासे, डाळी आणि संपूर्ण धान्यांमधून प्रथिने, तंतू आणि इतर पोषक घटक मिळतात. त्वचेला आतून पोषण देण्यासाठी हे उपयोगी ठरू शकतात.
Healthy Skin Diet
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जास्त प्रक्रिया केलेले पदार्थ, साखर आणि उच्च ग्लायसेमिक पदार्थ त्वचेची जळजळ व पिंपल्स वाढवू शकतात, त्यामुळे त्यांचं प्रमाण कमी ठेवा.
Healthy Skin Diet
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दिवसभर पुरेसं पाणी प्या, कारण पाण्याची कमतरता त्वचा कोरडी करू शकते. उन्हात जाताना सनस्क्रीन वापरणंही महत्त्वाचं आहे.
Healthy Skin Diet
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धूम्रपान आणि जास्त मद्यपान टाळा. फळं, भाज्या, डाळी, नट्स आणि बिया आहारात ठेवा; समस्या कायम राहिल्यास त्वचारोगतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.
Healthy Skin Diet
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वरील माहिती सामान्या माहितीवर आधारित आहे, अधिक माहितीसाठी तज्ज्ञांशी संपर्क करा.
Healthy Skin Diet
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Who was Bapu Gokhale
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