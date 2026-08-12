कोण होते मराठा साम्राज्याचे अखेरचे सेनापती?

Shubham Banubakode
रत्नागिरीजवळच्या तळेखाजण येथे नरहर गणेश गोखले यांचा जन्म झाला. पुढे हाच तरुण मराठ्यांच्या इतिहासात नरवीर बापू गोखले म्हणून ओळखला गेला.
Who was Bapu Gokhale
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अवघ्या चौदा-पंधरा वर्षांच्या वयात बापू गोखले मराठ्यांच्या सैन्यात दाखल झाले. कर्नाटकातील मोहिमांनी त्यांच्या पराक्रमाला खरी दिशा मिळाली.
Who was Bapu Gokhale
esakal
बापूंचं आयुष्य साधं होतं. घोडेस्वारी, बोथाटी आणि कसरत यांच्यात त्यांचा वेळ जायचा. दिखावा, नाचगाणी त्यांना अजिबात पसंत नव्हती.
Who was Bapu Gokhale
esakal
मराठा साम्राज्यात उठलेल्या अनेक बंडांना बापूंनी आळा घातला. धोंडाजी वाघापासून ताई तेलीणपर्यंत अनेक आव्हानांचा त्यांनी धैर्याने सामना केला.
Who was Bapu Gokhale
esakal
ताई तेलीणने वासोटा किल्ला ताब्यात घेतला होता. बापूंनी तब्बल काही महिने वेढा देत शेवटी हा मजबूत किल्ला आपल्या ताब्यात घेतला.
Who was Bapu Gokhale
esakal
दुसरे बाजीराव पेशवे बापूंच्या निष्ठेने आणि पराक्रमाने प्रभावित झाले. १८१२ मध्ये त्यांना मोठा सरंजाम देऊन सेनापतीपदाची जबाबदारी सोपवली.
Who was Bapu Gokhale
esakal
इंग्रजांनी बापूंना आपल्याकडे वळवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांनी मराठ्यांची साथ सोडण्यापेक्षा प्राण गमावणे पसंत केलं.
Who was Bapu Gokhale
esakal
१८१७ च्या खडकीच्या लढाईत बापूंनी इंग्रजांवर जोरदार हल्ला केला. मात्र पेशव्यांच्या निर्णयामुळे त्यांना अखेर रणांगणातून माघार घ्यावी लागली.
Who was Bapu Gokhale
esakal
२० फेब्रुवारी १८१८ रोजी गोपाळाची आष्टी येथे बापूंनी मोजक्या स्वारांसह इंग्रजांवर तुटून हल्ला केला. लढता लढताच ते धारातीर्थी पडले.
Who was Bapu Gokhale
esakal
बापूंचा मृत्यू म्हणजे फक्त एका सेनापतीचा अंत नव्हता. मराठ्यांच्या स्वामीनिष्ठेची आणि शेवटपर्यंत लढण्याची ती जिवंत निशाणी होती.
Who was Bapu Gokhale
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