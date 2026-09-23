रात्री झोपेत अचानक बोलता? दुर्लक्ष करण्यापूर्वी हे वाचा

Aarti Badade
झोपेत बोलणे, पुटपुटणे किंवा न समजणारे आवाज काढण्याला वैद्यकीय भाषेत ‘सोम्निलोक्वी’ म्हटले जाते.
Sleep Talking
Sakal
अधूनमधून झोपेत बोलणे सामान्य असू शकते आणि अनेकदा त्यामागे कोणताही गंभीर आजार नसतो.
Sleep Talking
Sakal
तणाव, चिंता, मानसिक थकवा, ताप आणि पुरेशी झोप न मिळणे यामुळे झोपेत बोलण्याची समस्या वाढू शकते.
Sleep Talking
Sakal
व्यक्ती झोपेत जे बोलते ते तिच्या स्वप्नातील घटना किंवा खऱ्या विचारांचे प्रतिबिंब असेलच असे नाही.
Sleep Talking
Sakal
झोपेत बोलण्यासोबत ओरडणे, हिंसक हालचाली, अचानक जाग येणे किंवा श्वास घेण्यास त्रास होत असेल तर डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.
Sleep Talking
Sakal
झोपेत बोलण्याची समस्या अचानक सुरू होऊन वाढत असेल आणि दिवसा खूप झोप येत असेल तर त्याकडे दुर्लक्ष करू नये.
Sleep Talking
Sakal
नियमित झोपेची वेळ पाळा, रात्री कॅफीन कमी करा आणि झोपण्यापूर्वी मोबाईल-लॅपटॉपचा वापर मर्यादित ठेवा.
Sleep Talking
Sakal
Monkey Death Mystery
Sakal