रोज ६ तासांपेक्षा कमी झोप? आरोग्यावर होऊ शकतो परिणाम!

Aarti Badade

६ तासांपेक्षा कमी झोप?

दररोज पुरेशी झोप न मिळाल्यास शरीरावर आणि मानसिक आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो; जाणून घ्या कमी झोपेचे संभाव्य धोके.

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रक्तदाब वाढू शकतो

कमी झोपेमुळे शरीरातील कोर्टिसोलसारख्या तणावाशी संबंधित हार्मोन्समध्ये बदल होऊ शकतात, ज्याचा रक्तदाबावर परिणाम होऊ शकतो.

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डायबिटीजचा धोका

झोपेची कमतरता इन्सुलिनच्या संवेदनशीलतेवर परिणाम करू शकते, त्यामुळे रक्तातील ग्लुकोज नियंत्रण बिघडण्याचा धोका वाढू शकतो.

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वजन वाढण्याची शक्यता

अपुऱ्या झोपेमुळे भूक नियंत्रित करणाऱ्या हार्मोन्समध्ये बदल होऊ शकतात आणि जास्त कॅलरीचे पदार्थ खाण्याची इच्छा वाढू शकते.

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रोगप्रतिकारशक्तीवर परिणाम

सतत कमी झोप घेतल्यास शरीराची रोगप्रतिकारक यंत्रणा प्रभावित होऊ शकते, त्यामुळे संसर्गाशी लढण्याची क्षमता कमी होण्याची शक्यता असते.

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मूडवर परिणाम

झोप पूर्ण न झाल्यास चिडचिड, मूड स्विंग, एकाग्रतेचा अभाव आणि तणाव वाढण्यासारख्या समस्या जाणवू शकतात.

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स्मरणशक्तीवर परिणाम

दीर्घकाळ अपुरी झोप घेतल्यास स्मरणशक्ती आणि विचार करण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो; त्यामुळे नियमित आणि दर्जेदार झोप महत्त्वाची आहे.

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किती झोप आवश्यक?

प्रौढांनी साधारण ७ ते ९ तास झोप घेण्याचा प्रयत्न करावा; सतत झोपेची समस्या असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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पाठीत कळ येतेय? या गोष्टी नक्की लक्षात ठेवा!

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