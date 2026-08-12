रोज ६ तासांपेक्षा कमी झोप? आरोग्यावर होऊ शकतो परिणाम!

Aarti Badade
दररोज पुरेशी झोप न मिळाल्यास शरीरावर आणि मानसिक आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो; जाणून घ्या कमी झोपेचे संभाव्य धोके.
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कमी झोपेमुळे शरीरातील कोर्टिसोलसारख्या तणावाशी संबंधित हार्मोन्समध्ये बदल होऊ शकतात, ज्याचा रक्तदाबावर परिणाम होऊ शकतो.
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झोपेची कमतरता इन्सुलिनच्या संवेदनशीलतेवर परिणाम करू शकते, त्यामुळे रक्तातील ग्लुकोज नियंत्रण बिघडण्याचा धोका वाढू शकतो.
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अपुऱ्या झोपेमुळे भूक नियंत्रित करणाऱ्या हार्मोन्समध्ये बदल होऊ शकतात आणि जास्त कॅलरीचे पदार्थ खाण्याची इच्छा वाढू शकते.
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सतत कमी झोप घेतल्यास शरीराची रोगप्रतिकारक यंत्रणा प्रभावित होऊ शकते, त्यामुळे संसर्गाशी लढण्याची क्षमता कमी होण्याची शक्यता असते.
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झोप पूर्ण न झाल्यास चिडचिड, मूड स्विंग, एकाग्रतेचा अभाव आणि तणाव वाढण्यासारख्या समस्या जाणवू शकतात.
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दीर्घकाळ अपुरी झोप घेतल्यास स्मरणशक्ती आणि विचार करण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो; त्यामुळे नियमित आणि दर्जेदार झोप महत्त्वाची आहे.
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प्रौढांनी साधारण ७ ते ९ तास झोप घेण्याचा प्रयत्न करावा; सतत झोपेची समस्या असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
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