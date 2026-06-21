रात्री लवकर झोप येत नाही? करा फक्त 'हे' एक योगासन, मिनिटांत येईल गाढ झोप

Saisimran Ghashi
रात्री अंथरुणावर पडून राहणे खूप त्रासदायक असते. कुस बदलूनही झोप येत नाही का?
Best Yoga Asanas for Deep Sleep and Insomnia Relief
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या समस्येवर एक अतिशय प्रभावी योगासन आहे. हे आसन तुम्हाला काही मिनिटांत गाढ झोपवेल.
How Yoga Helps You Fall Asleep Faster at Night
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यात पाठीवर झोपून पाय भिंतीच्या आधारे ९० अंशात वर करावे लागतात.
Viparita Karani step by step yoga
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हे आसन शरीरातील नर्व्हस सिस्टम सक्रिय करून मन पूर्णपणे शांत करते.
Top 5 Bedtime Yoga Poses for Quick and Restful Sleep
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यामुळे दिवसभराचा मानसिक थकवा आणि चिंता काही मिनिटांत दूर होते.
Step-by-Step Guide to Yoga Routine Before Bed
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पायांकडून मेंदूकडे रक्तप्रवाह वाढल्याने शरीर रिलॅक्स होते आणि थकवा जातो.
Scientific Benefits of Yoga for Better Sleep Quality
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दिवसभर काम करून पाय आणि पाठीत आलेला कडकपणा लगेच कमी होतो.
Common Mistakes to Avoid While Practicing Sleep Yoga
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या स्थितीत ५ मिनिटे दीर्घ श्वास घेतल्यास थोड्या वेळातच गाढ झोप लागते.
When to Practice Yoga for Maximum Sleep Benefits
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