संतुलित आयुष्य हवंय? मग 'या' 7 छोट्या सवयी लगेच लावून घ्या!

संतुलनासाठी छोट्या सवयींची गरज

बदलत्या जीवनशैलीमुळे दिवसाचा वेग वाढला आहे. अशातच मानसिक, भावनिक आणि शारीरिक संतुलन पुन्हा मिळवणं फार गरजेचं ठरतं. पण त्यासाठी मोठे बदल न करता दररोजच्या लहान सवयी प्रभावी ठरु शकतात.

Micro Habits for a Balanced Life

जीभ स्वच्छ करणे

रात्री झोपेत जीभेवर टॉक्सिन्स साचतात. सकाळी उठून सर्वात आधी जीभ स्वच्छ केल्याने पचन सुधारते आणि मन स्पष्ट होते.

Cleaning Tongue

सकाळी सूर्यप्रकाशात काही क्षण घालवा

उठल्यानंतर ३०-६० मिनिटांत सूर्यप्रकाशात थोडा वेळ थांबा. हे नैसर्गिकरित्या सेरोटोनिन वाढवतं आणि कॉर्टिसोल कमी करतं जे कॉफीपेक्षाही प्रभावी आहे!

Adequate Sunlight Intake

एक काम हळूहळू करा

दिवसातील एक काम जाणीवपूर्वक हळूहळू करा – जसं की कपडे घालणे, कपड्यांची घडी घालणे, चहा बनवणे किंवा भाज्या चिरणे. यामुळे जागरूकता वाढते.

Do At Least One Work Slowly

जड जेवण दुपारी करा

दुपारच्या वेळेस पचनशक्ती सर्वाधिक असते. त्यामुळे तुमचं सर्वात जड जेवण दुपारीच करा. रात्री हलकं जेवण ठेवा.

Have Heavy Lunch

झोपण्यापूर्वी पायांना तेल लावणे

पायांच्या तळव्यांमध्ये महत्त्वाचे नाडीबिंदू असतात. गरम तेलाने २-३ मिनिटे हलक्या हाताने मसाज केल्यास झोप सुधारते आणि तणाव कमी होतो.

Oiling Your Feet Before Sleeping at Night

दीर्घ श्वासोच्छ्वास सराव

४ सेकंद श्वास आत, ८ सेकंद श्वास बाहेर – हा श्वासोच्छ्वासाचा पॅटर्न मन शांत करतो आणि तणाव कमी करतो. दिवसातून कधीही याचा ५ वेळा सराव करा.

Practice Deep Breathing

संध्याकाळी दिवा किंवा धूप लावा

संध्याकाळी दिवा लावणं हा ‘करण्याच्या’ अवस्थेतून ‘असण्याच्या’ अवस्थेत जाण्याचा संकेत असतो. हे आपल्याला आतून शांत करतं.

Lit Diya or Dhoop in the Evening

