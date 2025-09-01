सिगारेट फक्त छातीवर नाही तर मेंदूवरही घालते घाव! जाणून घ्या, लहान वयात स्मोकिंगचे गंभीर धोके

Anushka Tapshalkar

लहान वयात धूम्रपान

जितक्या लहान वयात सिगारेट सुरू होते, तितका शरीरावर आणि आरोग्यावर जास्त धोका वाढतो.

Smoking in Young Age

फुप्फुसे पूर्ण विकसित नसणे

२५ वर्षांपूर्वी फुप्फुसे पूर्ण वाढलेली नसतात. त्यामुळे धूम्रपानाचा परिणाम अधिक गंभीर होतो.

Undeveloped Lungs

लवकर दम लागणे आणि थकवा

तरुण वयात असामान्य वाटणारी लक्षणं दिसू लागतात, जसेकी थोडंसं चाललं तरी दम लागतो, थकवा जाणवतो.

Getting Tired Easily

फक्त छाती नव्हे, मेंदूवरही परिणाम

धूम्रपानामुळे स्मरणशक्ती कमी होते, लक्ष एकाग्र होत नाही आणि स्ट्रेस वाढतो.

Effecting Lungs As Well As Brain

व्यसनाचं गाठोडं

“कूल” वाटणारी सवय नकळत रोजची गरज बनते आणि व्यसन अधिक तीव्र होतं.

Addiction

लुक्सवर वाईट परिणाम

धूम्रपानामुळे दात पिवळे होतात, चेहऱ्यावर सुरकुत्या येतात आणि केस अकाली पांढरे होतात.

Effects on Looks

गंभीर आजारांचा धोका

कॅन्सर, स्ट्रोक, हृदयविकार हे आजार पंचविशीतच उद्भवू शकतात.

Risks of Chronic Diseases

सावधान – योग्य निर्णय घ्या

मित्र म्हणाले तरी “चल बिडी मारूया” या मोहाला बळी पडू नका. धूम्रपानापासून दूर रहा.

Be Aware and Be Alert

