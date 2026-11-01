रोजच्या ‘या’ छोट्या गोष्टी चेहऱ्यावर हसू फुलवतात!

Aarti Badade

सकाळचा पहिला चहा

आल्याच्या वेलचीच्या वाफाळत्या चहाचा पहिला घोट घेतल्याने दिवसाची सुरुवात प्रसन्न होते.

small things that bring happiness

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Sakal

गरमागरम मिसळ आणि मित्रांसोबतच्या गप्पा

तिखटजाळ मिसळ खाण्याची मजा आणि कटिंग चहासोबत मित्रांशी केलेल्या मनमोकळ्या गप्पा आनंद देतात.

small things that bring happiness

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sakal 

पगार जमा झाल्याचा मेसेज

महिनाभराच्या मेहनतीनंतर मोबाईलवर पगार जमा झाल्याचा मेसेज पाहताच चेहऱ्यावर हसू उमटते.

small things that bring happiness

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Esakal

सुट्टीच्या दिवशी निवांत झोप

अलार्मशिवाय जाग येणे आणि कुठेही जाण्याची घाई नसणे हा सुट्टीच्या दिवसातील खास आनंद असतो.

small things that bring happiness

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esakal

पाऊस आणि गरमागरम भजी

बाहेर पाऊस पडत असताना खिडकीत बसून गरमागरम कांदाभजी आणि चहाचा आस्वाद घेण्याची मजा निराळीच असते.

Hotel-style onion bhaji recipe at home | Sakal

गर्दीत सीट मिळणे आणि आवडते गाणे ऐकणे

गर्दीच्या बसमध्ये किंवा लोकलमध्ये सीट मिळणे आणि प्रवासात आवडते गाणे ऐकणे मन प्रसन्न करते.

small things that bring happiness

| Sakal

जुन्या कपड्यांत पैसे सापडणे

जुन्या जीन्स किंवा जॅकेटच्या खिशात अचानक विसरलेली नोट सापडली की छोटासा खजिना मिळाल्याचा आनंद होतो.

Attaching Pockets to clothes

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ESakal

निरागस हसू आणि छोट्या क्षणांतील सुख

लहान मुलांचे हसू, पाळीव प्राण्यांचा लळा आणि रोजच्या आयुष्यातील छोटे क्षण जगण्याचा आनंद वाढवतात.

small things that bring happiness

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sakal

कावळाच नाही, 'हे' प्राणीही धरतात मनात राग!

animals that hold grudges

| sakal
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