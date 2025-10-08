फ्रिजमधील गर्दीला करा बाय-बाय! वापरा ट्रेंडी ऑर्गनायझर्स

Pranali Kodre
घरातील रोजच्या वापरातील गोष्ट म्हणजे रेफ्रिजरेटर थोडक्यात फ्रिज.
मात्र अनेकदा फ्रीजमधील मर्यादीत जागा असल्याने त्यात अनेक गोष्टी ठेवताना समस्या येतात.
पण, आता ही समस्या सोडवण्यासाठी अंडर-शेल्फ ऑर्गनायझर आले आहेत, जे छोटे ट्रे असतात.
अशाच फ्रिज ऑर्गनायझर्सची वैशिष्ट्ये आपण पाहू.
फ्रिज ऑर्गनायझरमुळे स्टोरेजची क्षमता वाढते.
अशा ऑर्गनायझर्समध्ये चिरून ठेवलेले लिंबू, कोथिंबिरीपासून अन्य भाज्याही ठेवता येतात किंवा छोटे डबे वैगरे असतील, तर तेही ठेवता येतात.
अशा ऑर्गनायझर्समुळे स्वच्छता देखील ठेवण्यास मदत होते.
याशिवाय फ्रिजमधील कप्प्यांना असेलेल्या काचा या उत्तम दर्जाच्या असतात, त्यामुळे बऱ्याचदा ऑर्गनायझर्स ट्रे लावले तरी त्याचा फार फरक पडत नाही.
