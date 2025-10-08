फ्रिजमधील गर्दीला करा बाय-बाय! वापरा ट्रेंडी ऑर्गनायझर्स

Pranali Kodre

रेफ्रिजरेटर

घरातील रोजच्या वापरातील गोष्ट म्हणजे रेफ्रिजरेटर थोडक्यात फ्रिज.

Fridge Organizers

|

Sakal

फ्रीजमधील मर्यादीत जागेची समस्या

मात्र अनेकदा फ्रीजमधील मर्यादीत जागा असल्याने त्यात अनेक गोष्टी ठेवताना समस्या येतात.

Fridge Organizers

|

Sakal

अंडर-शेल्फ ऑर्गनायझर

पण, आता ही समस्या सोडवण्यासाठी अंडर-शेल्फ ऑर्गनायझर आले आहेत, जे छोटे ट्रे असतात.

Fridge Organizers

|

Sakal

वैशिष्ट्ये

अशाच फ्रिज ऑर्गनायझर्सची वैशिष्ट्ये आपण पाहू.

Fridge Organizers

|

Sakal

स्टोरेजची क्षमता

फ्रिज ऑर्गनायझरमुळे स्टोरेजची क्षमता वाढते.

Fridge Organizers

|

Sakal

छोट्या गोष्टी ठेवण्यासाठी फायदेशीर

अशा ऑर्गनायझर्समध्ये चिरून ठेवलेले लिंबू, कोथिंबिरीपासून अन्य भाज्याही ठेवता येतात किंवा छोटे डबे वैगरे असतील, तर तेही ठेवता येतात.

Fridge Organizers

|

Sakal

स्वच्छता ठेवता येते

अशा ऑर्गनायझर्समुळे स्वच्छता देखील ठेवण्यास मदत होते.

Fridge Organizers

|

Sakal

ट्रे लावल्याने काचांना फार फरक पडत नाही

याशिवाय फ्रिजमधील कप्प्यांना असेलेल्या काचा या उत्तम दर्जाच्या असतात, त्यामुळे बऱ्याचदा ऑर्गनायझर्स ट्रे लावले तरी त्याचा फार फरक पडत नाही.

Fridge Organizers

|

Sakal

अमृता खानविलकरचा फिटनेस मंत्र, 'या' ५ टिप्स ठरतील फायदेशीर

Amruta Khanvilkar’s Fitness Tips

|

Instagram

येथे क्लिक करा