रात्री खूप वेळ मोबाईल वापरण्याची सवय कशी मोडायची?

Pranali Kodre

रात्री मोबाईल वापरण्याची सवय

बऱ्याच जणांना रात्री खूप वेळ मोबाईल वापरण्याची सवय असते, ती अनेकांना मोडण्याची इच्छाही असते. ही सवय कशी मोडली जाऊ शकते, याचे काही सोप्या टीप्स पाहू.

झोपेची निश्चित वेळ

झोपायची वेळ निश्चित ठरवा आणि ठरलेल्या वेळेवरच झोपायला जा.

मोबाईल दूर ठेवा

झोपाताना तुमच्या झोपेच्या जागेपासून मोबाईल थोडा दूर किंवा दुसर्‍या खोलीत ठेवा.

पुस्तक वाचायची सवय

रात्री झोपायच्या आधी मोबाईल पाहण्याऐवजी तो बंद करून किमान अर्धातास वाचण करा.

स्क्रिन टाईम ट्रॅकर

स्क्रिन टाईम ट्रॅकरमुळे मोबाईलवर किती वेळ घालवायचा यावर नियंत्रण ठेवता येईल. नाईट मोड किंवा डू नॉट डिस्टर्बचा पर्यायही वापरता येऊ शकतो.

अलार्मसाठी दुसरं घड्याळ

अलार्मसाठी मोबाईलऐवजी दुसरं घड्याळ वापरा.

रिलॅक्सेशनचा पर्याय

झोपेची तयारी ध्यान, श्वसनाचे व्यायाम किंवा शांत संगीत ऐकून करा.

लक्ष्य लहान ठेवा

एकदम सवय बंद होत नसते, त्यामुळे सुरुवातला १५ मिनिट, मग २०,२५,३० मिनिट असा वेळ वाढवत नेत मोबाईल दूर ठेवण्याची सवय करा. सवय बदलण्यासाठी वेळ द्या.

