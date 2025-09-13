रात्री खूप वेळ मोबाईल वापरण्याची सवय कशी मोडायची?

Pranali Kodre
बऱ्याच जणांना रात्री खूप वेळ मोबाईल वापरण्याची सवय असते, ती अनेकांना मोडण्याची इच्छाही असते. ही सवय कशी मोडली जाऊ शकते, याचे काही सोप्या टीप्स पाहू.
Simple Tips to Break Late-Night Phone Addiction
झोपायची वेळ निश्चित ठरवा आणि ठरलेल्या वेळेवरच झोपायला जा.
झोपाताना तुमच्या झोपेच्या जागेपासून मोबाईल थोडा दूर किंवा दुसर्या खोलीत ठेवा.
रात्री झोपायच्या आधी मोबाईल पाहण्याऐवजी तो बंद करून किमान अर्धातास वाचण करा.
स्क्रिन टाईम ट्रॅकरमुळे मोबाईलवर किती वेळ घालवायचा यावर नियंत्रण ठेवता येईल. नाईट मोड किंवा डू नॉट डिस्टर्बचा पर्यायही वापरता येऊ शकतो.
अलार्मसाठी मोबाईलऐवजी दुसरं घड्याळ वापरा.
झोपेची तयारी ध्यान, श्वसनाचे व्यायाम किंवा शांत संगीत ऐकून करा.
एकदम सवय बंद होत नसते, त्यामुळे सुरुवातला १५ मिनिट, मग २०,२५,३० मिनिट असा वेळ वाढवत नेत मोबाईल दूर ठेवण्याची सवय करा. सवय बदलण्यासाठी वेळ द्या.
