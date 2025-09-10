हळदीमध्ये असतात 'ही' जीवनसत्वे; होतात मोठे फायदे

Pranali Kodre

'किचन किंग'

स्वयंपाक घरातील 'किचन किंग' म्हणून ज्या गोष्टीला स्थान आहे, ती म्हणजे हळद.

Sakal

हळद

हळदीचा वापर भारतात तर घराघरात विविध कार्यांमध्ये होतो, कधी पदार्थांना स्वाद आणण्यासाठी, कधी सौंदर्यासाठी, तर कधी औषधासाठी.

Sakal

त्वचेसाठी उपयोग

हळदीचे अनेक उपयोगही आहेत. हळद + चंदन + मुलतानी माती दुधात मिसळून चेहऱ्यावर लेप लावल्यास त्वचा नितळ, उजळ व तजेलदार होते.

Sakal

सूज कमी करण्यासाठी उपयोग

रात्री पाव चमचा हळद गरम पाण्यात घेतल्याने सूज कमी होण्यात मदत होते, तसेच शरीरातील हानिकारक तत्त्वे कमी होतात व पेशी ताज्यातवान्या होतात.

Sakal

हळदीतील पोषक तत्त्वे

हळदीमध्ये ब आणि क ही जीवनसत्व असतात. याचसोबत कर्क्युमिन, लोह, कॅल्शिअम, झिंक, मॅंगनीज व तंतुमय पदार्थ असतात.

Sakal

सांधेदुखीवर हळदीचा उपयोग

हळद पाणी, दूध, मध किंवा तुपाबरोबर घेतल्यास मांसपेशीतील ताण कमी होतो व सांधे मोकळे होतात.

Sakal

जखम व संसर्गावर हळद

अगदी अनेक पिढ्यांपासून जखमेवर हळदीची पट्टी लावली जाते. हळद ही जंतूसंसर्गाशी लढते आणि जखमही भरुन काढण्यास मदत करते.

Sakal

प्रतिकारशक्ती वाढते

पाव चमचा हळद रोज सकाळी गरम पाण्यासोबत घेतल्यास आजार बरे होण्यास मदत होते आणि प्रतिकारशक्तीही वाढते.

Sakal

योग्य प्रमाणात हळदीचा वापर

हळद ही औषधासारखीच आहे. ती जर योग्य प्रमाणात वापरली, तर ती अमुल्य आहे, पण जर अतिसेवन केलं, तर त्याच हळदीचा त्रासही होऊ शकतो.

Sakal

