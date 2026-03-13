Smartphone Battery Saving Tips : फोनची बॅटरी पटकन संपते? या 10 सोप्या टिप्स वापरा आणि मोबाईल जास्त वेळ चालवा

सकाळ डिजिटल टीम

फोनची बॅटरी पटकन संपते?

Android आणि iPhone साठी या सोप्या टिप्स वापरा आणि मोबाईलची बॅटरी जास्त काळ टिकवा.

Smartphone battery saving settings

80% पर्यंतच चार्ज करा

मोबाईल सतत 100% किंवा ओव्हर चार्ज करू नका. बॅटरी हेल्थसाठी 80% चार्ज पुरेसा असतो.

बॅकग्राऊंड अ‍ॅप्स बंद ठेवा

वापरात नसलेले अ‍ॅप्स बॅकग्राऊंडमध्ये चालू असतात आणि बॅटरी लवकर संपवतात.

लोकेशन (GPS) गरजेपुरते वापरा

नेहमी चालू असलेले GPS बॅटरी जास्त वापरते. गरज नसताना लोकेशन बंद ठेवा.

स्क्रीन ब्राईटनेस कमी ठेवा

Auto Brightness किंवा Low Brightness वापरल्यास बॅटरीची चांगली बचत होते.

Battery Saver / Low Power Mode वापरा

या मोडमुळे अनावश्यक अ‍ॅप्स आणि प्रोसेस बंद होतात आणि बॅटरी जास्त टिकते.

नोटिफिकेशन कमी ठेवा

सतत येणाऱ्या नोटिफिकेशन्समुळे स्क्रीन चालू होते आणि बॅटरी जास्त खर्च होते.

Bluetooth, WiFi, Hotspot बंद ठेवा

गरज नसताना हे फीचर्स चालू ठेवू नका. यामुळे बॅटरी जास्त वाचते.

फोन अपडेट ठेवणे महत्त्वाचे

नवीन सिस्टम अपडेटमध्ये Battery Optimization असते.

Dark Mode वापरा

Dark Mode वापरल्यास विशेषतः OLED स्क्रीनमध्ये बॅटरीची मोठी बचत होते.

