Smartphone Battery Saving Tips : फोनची बॅटरी पटकन संपते? या 10 सोप्या टिप्स वापरा आणि मोबाईल जास्त वेळ चालवा

सकाळ डिजिटल टीम
Android आणि iPhone साठी या सोप्या टिप्स वापरा आणि मोबाईलची बॅटरी जास्त काळ टिकवा.
मोबाईल सतत 100% किंवा ओव्हर चार्ज करू नका. बॅटरी हेल्थसाठी 80% चार्ज पुरेसा असतो.
वापरात नसलेले अॅप्स बॅकग्राऊंडमध्ये चालू असतात आणि बॅटरी लवकर संपवतात.
नेहमी चालू असलेले GPS बॅटरी जास्त वापरते. गरज नसताना लोकेशन बंद ठेवा.
Auto Brightness किंवा Low Brightness वापरल्यास बॅटरीची चांगली बचत होते.
या मोडमुळे अनावश्यक अॅप्स आणि प्रोसेस बंद होतात आणि बॅटरी जास्त टिकते.
सतत येणाऱ्या नोटिफिकेशन्समुळे स्क्रीन चालू होते आणि बॅटरी जास्त खर्च होते.
गरज नसताना हे फीचर्स चालू ठेवू नका. यामुळे बॅटरी जास्त वाचते.
नवीन सिस्टम अपडेटमध्ये Battery Optimization असते.
Dark Mode वापरल्यास विशेषतः OLED स्क्रीनमध्ये बॅटरीची मोठी बचत होते.
