स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करायचीये? मग फॉलो करा स्मिता शेवाळेच्या ‘या’ फॅशन टिप्स

Anushka Tapshalkar
आपण जसजसे समाजात स्वावलंबीपणे वावरू लागतो, तेव्हा आपली स्वत:चीही एक वेगळी ओळख असावी असं वाटत असतं. अशावेळी फॅशन आणि स्टायलिंग मोठ रोल प्ले करतात. स्मिता शेवाळेने दिलेल्या काही खास टिप्स तुम्हाला मदत करू शकतात.
Your Personal Identity
येणारा 'ट्रेंड' सर्वांसाठी असतोच असे नाही. आपला 'बॉडी शेप' ओळखा आणि त्याच्या सौंदर्याला अधोरेखित करणारे 'आउटफिट' निवडा.
Choose Right Clothes
भडक रंगांपेक्षा संतुलित आणि एकमेकांना पूरक रंग जास्त 'एलिगेंट' दिसतात. उदा. पांढरा + बेज, ब्लॅक वाइन कलर, नेव्ही ब्लू + गोल्ड.
Use Balanced Color Palette
जास्त अॅक्सेसरीजमुळे आपला लूक गोंधळलेला दिसतो. स्टेटमेंट ईअरिंग /एलिगंट वॉच/नेकपीस अशा ठरावीक गोष्टी वापरा.
Mininum But Quality Accessories
महाग 'ब्रँड्स'पेक्षा चांगला फिट आणि मऊ, आरामदायी फॅब्रिक जास्त प्रीमियम दिसतो आणि तुमचा आत्मविश्वास वाढवतो.
Prioritize Fabric
फॅशन म्हणजे दुसऱ्याला कॉपी करणे नाही, तर स्वतची ओळख निर्माण करणे आहे. तुमची स्टाइल 'युनिक' आणि 'कम्फर्टेबल' ठेवा.
Create Your Own Personal Style
Scrubs for Glowing Skin
