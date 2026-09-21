स्मृती मानधनाचा T20I मध्ये वर्ल्ड कप; रोहित-विराटलाही टाकलं मागे

Pranali Kodre

स्मृती मनधनाने केलाय विश्वविक्रम

स्मृती मानधनाने आशियाई क्रीडा २०२६ स्पर्धेत उपांत्य फेरीत बांगलादेशविरुद्ध ३७ धावांची खेळी केली. यासह तिने विश्वविक्रम केला आहे.

Smriti Mandhana

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Sakal

स्मृतीच्या T20I धावा

स्मृतीने आता आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये ४७८८ धावा केल्या आहेत, ज्यात २ शतकांचा समावेश आहे.

Smriti Mandhana

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Sakal

सर्वाधिक T20I धावा

त्यामुळे स्मृती आता महिला आणि पुरुष मिळूनही आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणारी फलंदाज ठरली आहे. तिच्या पुढे आता कोणीही नाही.

Smriti Mandhana

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Sakal

दुसरा आणि तिसरा क्रमांक

आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्या खेळाडूंमध्ये स्मृतीपाठोपाठ न्यूझीलंडची सुझी बेट्स (४७५८ धावा) आणि पाकिस्तानचा बाबर आझम (४५९६ धावा) आहेत.

Smriti Mandhana

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Sakal

T20I मध्ये सर्वाधिक धावा करणारे भारतीय

आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्या भारतीय महिला आणि पुरुष खेळाडूंमध्येही स्मृती पहिल्या क्रमांकावर आहे.

Smriti Mandhana

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Sakal

हरमनप्रीत कौर

तिच्यापाठोपाठ भारतीयांमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर हरमनप्रीत कौर असून तिने २०९ आंतरराष्ट्रीय टी२० सामन्यात ४३२७ धावा केल्या आहेत.

Harmanpreet Kaur

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Sakal

रोहित शर्मा

त्यानंतर तिसऱ्या क्रमांकावर रोहित शर्मा असून त्याने १५९ आंतरराष्ट्रीय टी२० सामन्यांत ४२३१ धावा केल्या आहेत.

Rohit Sharma

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Sakal

विराट कोहली

विराट कोहली चौथ्या क्रमांकावर असून त्याने १२५ आंतरराष्ट्रीय टी२० सामन्यांत ४१८८ धावा केल्या आहेत.

Virat Kohli

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Sakal

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Sakal

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