Snake vs Mongoose : साप-मुंगूसाची झुंज का होते? प्रत्येक वेळी मुंगूसच जिंकतो का?

Sandeep Shirguppe

साप-मुंगूसाची झुंज का होते?

साप आणि मुंगूस एकमेकांचे कट्टर शत्रू का मानले जातात? जाणून घ्या यामागचं कारण...

Snake vs Mongoose

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esakal

मुंगूस सापाची शिकार करतो

मुंगूस हा संधीसाधू शिकारी आहे. अन्नाच्या शोधात असताना तो सापावरही हल्ला करू शकतो.

Snake vs Mongoose

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esakal

सापही गप्प बसत नाही!

मुंगूस जवळ आल्यास सापाला धोका जाणवतो. स्वतःचा बचाव करण्यासाठी साप फणा काढून हल्ला करतो.

Snake vs Mongoose

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esakal

मुंगूसाची खासियत काय?

मुंगूस अतिशय चपळ असतो. सापाच्या हल्ल्याच्या वेळी तो वेगाने बाजूला होऊन दंश चुकवण्याचा प्रयत्न करतो.

Snake vs Mongoose

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esakal

विषापासून पूर्ण संरक्षण नसते

मुंगूस सापाच्या विषाला पूर्णपणे प्रतिरोधक नसतो. मात्र त्याच्या शरीरातील काही जैविक वैशिष्ट्यांमुळे काही विषांचा परिणाम तुलनेने कमी होऊ शकतो.

Snake vs Mongoose

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esakal

झुंज नेमकी कशी होते?

साप फणा काढून संधी मिळताच दंश करण्याचा प्रयत्न करतो, तर मुंगूस त्याच्या हालचाली चुकवत जवळ जाण्याचा प्रयत्न करतो.

Snake vs Mongoose

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esakal

प्रत्येक वेळी मुंगूसच जिंकतो का?

अजिबात नाही! सापाचा दंश मुंगसासाठीही जीवघेणा ठरू शकतो. झुंजीत दोघांनाही गंभीर इजा होण्याची शक्यता असते.

Snake vs Mongoose

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esakal

म्हणूनच ही झुंज धोकादायक!

साप आणि मुंगूसाची झुंज ही निसर्गातील शिकारी आणि बचावाची लढाई आहे. मात्र प्रत्यक्षात दोघांपासूनही सुरक्षित अंतर ठेवणेच योग्य!Snake vs MongooseSnake vs Mongoose

Snake vs Mongoose

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ESAKAL

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