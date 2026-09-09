Snake vs Mongoose : साप-मुंगूसाची झुंज का होते? प्रत्येक वेळी मुंगूसच जिंकतो का?

Sandeep Shirguppe
साप आणि मुंगूस एकमेकांचे कट्टर शत्रू का मानले जातात? जाणून घ्या यामागचं कारण...
Snake vs Mongoose
esakal
मुंगूस हा संधीसाधू शिकारी आहे. अन्नाच्या शोधात असताना तो सापावरही हल्ला करू शकतो.
Snake vs Mongoose
esakal
मुंगूस जवळ आल्यास सापाला धोका जाणवतो. स्वतःचा बचाव करण्यासाठी साप फणा काढून हल्ला करतो.
Snake vs Mongoose
esakal
मुंगूस अतिशय चपळ असतो. सापाच्या हल्ल्याच्या वेळी तो वेगाने बाजूला होऊन दंश चुकवण्याचा प्रयत्न करतो.
Snake vs Mongoose
esakal
मुंगूस सापाच्या विषाला पूर्णपणे प्रतिरोधक नसतो. मात्र त्याच्या शरीरातील काही जैविक वैशिष्ट्यांमुळे काही विषांचा परिणाम तुलनेने कमी होऊ शकतो.
Snake vs Mongoose
esakal
साप फणा काढून संधी मिळताच दंश करण्याचा प्रयत्न करतो, तर मुंगूस त्याच्या हालचाली चुकवत जवळ जाण्याचा प्रयत्न करतो.
Snake vs Mongoose
esakal
अजिबात नाही! सापाचा दंश मुंगसासाठीही जीवघेणा ठरू शकतो. झुंजीत दोघांनाही गंभीर इजा होण्याची शक्यता असते.
Snake vs Mongoose
esakal
साप आणि मुंगूसाची झुंज ही निसर्गातील शिकारी आणि बचावाची लढाई आहे. मात्र प्रत्यक्षात दोघांपासूनही सुरक्षित अंतर ठेवणेच योग्य!Snake vs MongooseSnake vs Mongoose
Snake vs Mongoose
ESAKAL