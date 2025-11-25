आपल्या शरीराचा कोणता अवयव जन्मापासून मृत्यूपर्यंत अजिबात वाढत नाही?

Saisimran Ghashi

शरीराचा सतत विकास


जन्मापासून मृत्यूपर्यंत हात, पाय, केस, त्वचा आदी सर्व भाग वयानुसार बदलत व वाढत राहतात.

काही अवयव अपवाद


शरीरात काही अवयव असे आहेत जे मृत्यूपर्यंत कधीच वाढत नाहीत.

ओसिकल्स म्हणजे काय


ओसिकल्स (Ossicles) हे कानाच्या आत असलेल्या तीन लहान हाडांचा समूह आहे.

ओसिकल्सची वैशिष्ट्य


कानातील ओसिकल्स जन्मापासून मृत्यूपर्यंत आकारात स्थिर राहतात आणि कधीच वाढत नाहीत.

डोळ्याची बाहुली


डोळ्याची बाहुली (pupil) जन्मावेळीच पूर्णपणे विकसित झालेली असते.

बाहुलीचा आकार


बाहुली प्रौढ होईपर्यंत आणि नंतर मृत्यूपर्यंत वाढत नाही, ती स्थिर राहते.

दातांचा विकास


दात हे देखील एका विशिष्ट वयापर्यंतच वाढतात.

दात थांबतात कधी


दातांचा पूर्ण विकास विशिष्ट वयानंतर थांबतो आणि ते पुढे वाढत नाहीत.

तीनच मुख्य अवयव


ओसिकल्स, डोळ्याची बाहुली आणि दात हे मानवी शरीरातील प्रमुख अवयव आहेत जे मृत्यूपर्यंत वाढत नाहीत.

