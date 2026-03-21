अंजीर अन् साजूक तूप एकत्र खाल्ल्याने शरीराला मिळतात जबरदस्त फायदे!

Aarti Badade
तुपात भिजवलेले किंवा परतून घेतलेले अंजीर हे शरीराला बळकटी देण्यासाठी एक उत्तम 'टॉनिक' मानले जाते, जे हिवाळ्यात अधिक फायदेशीर ठरते.
Sakal
अंजीरमध्ये भरपूर फायबर असते. तुपासोबत याचे सेवन केल्याने आतड्यांची हालचाल सुरळीत होते आणि जुनाट बद्धकोष्ठतेची समस्या दूर होते.
कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियमने समृद्ध असलेले अंजीर आणि तुपाचे मिश्रण हाडे मजबूत करण्यास आणि सांधेदुखीपासून आराम मिळवण्यास मदत करते.
जर तुम्हाला वारंवार थकवा जाणवत असेल, तर तुपातील अंजीर शरीरात उष्णता आणि नवीन ऊर्जा निर्माण करून जोम वाढवते.
भिजवलेल्या अंजीरामुळे पोट बराच काळ भरलेले राहते, ज्यामुळे भूक नियंत्रित राहते. वजन कमी करायचे असल्यास तुपाचे प्रमाण कमी ठेवावे.
अंजीर रक्तातील बॅड कोलेस्ट्रॉलची पातळी कमी करण्यास मदत करते, ज्यामुळे हृदयाचे आरोग्य सुधारते आणि रक्तदाब नियंत्रित राहतो.
यातील अँटीऑक्सिडंट्समुळे त्वचेवर नैसर्गिक चमक येते, वृद्धत्वाची लक्षणे कमी होतात आणि केसांची मुळे मजबूत होतात.
रात्री २-३ सुके अंजीर साजूक तुपात भिजवून ठेवा किंवा थोडे परतून घ्या आणि सकाळी रिकाम्या पोटी याचे सेवन करा.
