फॅटी लिव्हरचा त्रास होतोय? 'हे' 5 पदार्थ ठरतील रामबाण उपाय!

Aarti Badade

फॅटी लिव्हर आणि आहार

लठ्ठपणा आणि खराब जीवनशैलीमुळे 'फॅटी लिव्हर'ची समस्या वाढते; योग्य आहाराने लिव्हरची सूज आणि आजाराचा धोका कमी करता येतो.

ब्लॅक कॉफी : लिव्हरचे रक्षक

साखरेशिवाय ब्लॅक कॉफी प्यायल्याने त्यातील कॅफीन लिव्हरचे संरक्षण करते आणि आजार बळावण्यापासून रोखण्यास मदत करते.

ब्ल्युबेरीज : अँटी-इंफ्लेमेटरी शक्ती

ब्ल्युबेरीजमधील अँटीऑक्सिडंट्स लिव्हरच्या पेशींची सूज कमी करतात आणि ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेसपासून शरीराचा बचाव करतात.

आवळा : फॅट घटवण्यासाठी उत्तम

व्हिटॅमिन 'सी'ने भरपूर असलेला आवळा लिव्हरमध्ये साचलेली अतिरिक्त चरबी (Fats) घटवण्यास आणि विषारी घटक बाहेर टाकण्यास मदत करतो.

एव्होकाडो : नैसर्गिक डिटॉक्स

एव्होकाडोमध्ये असलेले ग्लुटाथायोन लिव्हरला डिटॉक्स करते आणि खराब झालेल्या लिव्हर पेशींच्या दुरुस्तीसाठी (Repair) अत्यंत उपयुक्त ठरते.

हळद आणि काळी मिरी

हळदीतील 'करक्युमिन' लिव्हरची सूज कमी करते; काळी मिरीसोबत याचे सेवन केल्याने त्याचे शरीरातील शोषण वाढते आणि लिव्हर सुरक्षित राहते.

जीवनशैलीत करा बदल

योग्य आहारासोबतच नियमित व्यायाम, वजन नियंत्रण आणि शारीरिक हालचाल केल्याने फॅटी लिव्हरची समस्या लवकर बरी होण्यास मदत होते.

